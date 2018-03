Tommy Lee acusa a Pamela Anderson de "envenenar" a sus dos hijos en su contra

Hace apenas unas horas Pamela Anderson se sumaba al culebrón en el que desde hace días se encuentra inmersa su familia para apoyar a su hijo Brandon en su versión de los hechos acerca del altercado que protagonizó este martes con su padre Tommy Lee en la casa que este último posee en Calabasas: el primogénito del ex matrimonio sostiene que actuó en defensa propia al golpear al músico en el rostro, culpando a los problemas con el alcohol de su progenitor de lo sucedido, algo que el músico ha negado rotundamente.

La antigua protagonista de 'Los vigilantes de la playa' no ha dudado en ir un paso más allá, afirmando que su ex está "completamente fuera de control" y responsabilizando en gran parte de ello a la actual prometida del roquero, Brittany Furlan, de quien la actriz asegura que le mantiene borracho a todas horas.

El batería de Mötley Crüe no ha tardado en responder a Pamela a través de un nuevo comunicado en el que reconoce mantener un consumo de alcohol regular y por encima de la media, pero al mismo tiempo insiste en que está acudiendo a terapia -con el apoyo de su pareja- y que la suya no constituye una adicción o dependencia como tal. Respecto a la agresión que sufrió a manos de Brandon, y por la que emprenderá acciones legales contra el joven de 21 años, Tommy Lee afirma que en ningún momento trató de defenderse o golpear a su retoño porque jamás le ha puesto o le pondría la mano encima.

"Tristemente a esos chicos les han envenenado la mente en mi contra. Siempre pasaron más tiempo con su madre, porque yo estaba de gira ganando dinero para pagar sus colegios privados, sus coches y asegurarles un futuro. Ella se convirtió en su heroína y eso es algo que acepté hace tiempo", alega en el escrito, para pasar a criticar la educación y el estilo de vida autocomplaciente que su exmujer ha inculcado tanto a Brandon como a su hermano menor.

"Yo quiero a mis hijos, siempre lo haré, pero no puedo permitir que me falten al respeto en mi casa como han hecho. Y creo que les hace falta un tiempo para aprender a mantenerse solos. Siempre han tenido todo lo que podían necesitar o desear, y nunca han necesitado trabajar para obtener nada en esta vida. Yo quiero que consigan un empleo, uno de verdad, con horarios, no esos trabajos puntuales como modelos y actores que no les reportan lo suficiente para sobrevivir", concluye.

Por su parte, la prometida de Tommy Lee ha respondido a las graves acusaciones vertidas contra ella por Pamela Anderson, quien actualmente reside en Francia junto a su nuevo novio, alegando que hasta principios de esta semana en el hogar que comparte con la estrella del rock y, puntualmente, con los dos hijos de este siempre había reinado la armonía.

"Lo único que puedo decir es que me duele que se me esté culpando de todo esto. Me sorprende. Lo único que he hecho siempre es apoyar y querer a Tommy, y prepararles la cena a esos chicos; pensaba que teníamos una buena relación...", alega en declaraciones a Hollywood Life. "Yo no controlo a Tommy, es un hombre adulto y toma sus propias decisiones. Yo no soy su madre, soy su compañera".