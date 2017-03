Tove Lo suplicó al amigo de su hermano que lo ayudara a perder la virginidad

La creadora del famoso éxito electropop 'Habits', la cantante y compositora sueca Tove Lo, no ha tenido reparo alguno a la hora de revelar públicamente una divertida historia de su adolescencia que aborda los efectos que en ella tuvo sus coqueteos iniciales con el alcohol, una anécdota que hasta ahora prefería no recordar.

"Era demasiado joven, todavía no podía beber legalmente, así que supongo que eso hizo que no supiera controlarlo [el estado de embriaguez]. Llamé al mejor amigo de mi hermano y le dije que estaba enamorada de él, y que además, dejaría que él me quitara mi virginidad. No lo hizo, pero a esa edad, fue lo peor. Estaba muy avergonzada", ha compartido con sus fans en una sesión de Facebook Live organizada por el diario The Sun.

Aunque la situación era lo suficientemente embarazosa e incómoda para la intérprete, lo cierto es que la reacción que protagonizó su hermano al enterarse de lo ocurrido no ayudó precisamente a que la joven se sintiese mejor.

"Estábamos en fiestas diferentes. Él [mi hermano] estaba muy enfadado conmigo, me dijo: 'Eres una vergüenza', y efectivamente, estaba muy avergonzada. Pero también pensaba '¿Por qué no?'", ha añadido sobre una de las anécdotas más surrealistas de su vida.

Para Tove Love, cuyo verdadero nombre es Ebba Tove Elsa Nilsson, esta historia deberá ser enterrada una vez más y de forma definitiva en su pasado, ya que ahora mantiene una estable relación con su novio neozelandés -del que no ha trascendido su identidad- y no necesita sacar a relucir más ejemplos de hasta qué punto su adolescencia fue alocada.

"Lo conocí en la fiesta de Halloween que organizaron los chicos de [el dúo musical] Broods. Estoy saliendo con un Kiwi [como se conoce popularmente a los neozelandeses]. Bueno, no es un Kiwi, pero tal vez cuando vaya allí [Nueva Zelanda], lo descubra", ha relatado sobre cómo conoció a su actual pareja.

Pese a encontrarse en un momento de su vida ideal desde el punto de vista sentimental, Tove Lo ha admitido que si tuviese que elegir un famoso con el que tener una aventura, optaría sin duda por Jennifer Lawrence, ya que "es impresionante pero además es muy divertida, y eso me gusta".