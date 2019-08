Travis Barker arremete contra el batería de Echosmith por enviarle mensajes "inapropiados" a su hija

El músico de Blink 182 Travis Barker ha desvelado que su hija Alabama, que actualmente tiene 13 años, ha venido recibiendo varios mensajes del batería de la banda Echosmith, Graham Sierota, a través de Instagram que considera completamente inapropiados proviniendo de un adulto.

"Me siento asqueado después de enterarme de que un hombre de 20 años ha estado tratando de ponerse en contacto con mi hija de 13 llenando su Instagram de mensajes con invitaciones a fiestas y comentarios halagadores. Se trata del comportamiento propio de un depredador [sexual] y no es en absoluto normal, ni aceptable", ha afirmado Travis en declaraciones al portal The Blast.

La propia Alabama ha compartido en su perfil de la red social una captura de pantalla de los mensajes directos que le ha venido enviando Sierota, que se puso en contacto por primera vez con ella en 2016. En sus mensajes iniciales, se limitaba a decirle 'hola' varias veces y, tras no obtener respuesta, unos días más tarde añadió: "Por cierto, soy Graham de Echosmith y creo que eres preciosa".

Pese a que su interlocutora -que en aquel momento tenía tan solo 10 años- no le contestó en ningún momento, el pasado mes de julio volvió a escribirle para enviarle una invitación a una fiesta que se celebraría en su casa, ante lo cual ella decidió reaccionar finalmente para recordarle la diferencia de edad que existe entre ambos apuntando: "Tienes unos 40 años".

"Solo quería decirte que me gusta mucho tu música y lo siento por mis mensajes. Y tengo 20", le aseguró Sierota."De acuerdo, ¿pero eres consciente de que soy una niña?", insistió Alabama, que ha justificado su decisión de hacer pública ahora esa conversación debido a lo perturbadora que le resulta.Graham Sierota ha querido ofrecer su propia versión de los hechos a través de un comunicado en el que matiza, en primer lugar, que el evento al que invitó a Alabama era en realidad una celebración de carácter familiar e insiste en que no era consciente de la edad de la chica.

"Invité a Alabama a la barbacoa que organizaba la familia de mi padre, al igual que hice con mucha otra gente, y no me di cuenta de qué edad tenía hasta que me respondió. Llegado ese punto, me disculpé con ella. Lo lamento muchísimo y me siento fatal por todo lo que ha sucedido. No sabía que era menor, di por sentado que tenía mi edad. Cometí un error por pura imprudencia y esto ha sido toda una lección para mí. Me gustaría disculparme con Alabama, con su padre Travis y con su familia", ha afirmado él.