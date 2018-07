Travis Scott y Kylie Jenner protagonizan su primera portada juntos

En comparación con sus hermanas mayores, Kylie Jenner ha conseguido mantener su relación sentimental con el rapero Travis Scott en un relativo segundo plano incluso después del nacimiento de su hija Stormi.

De hecho, la discreción con la que manejan su vida privada ha dado pie a diversos rumores de crisis o de ruptura que, desde luego, acaban de quedar desmentidos en vista de que la pareja acaba de protagonizar su primera portada juntos para la revista GQ.En la conversación que acompaña al reportaje fotográfico, y durante la que la gurú del maquillaje lleva la voz cantante, ella misma se encarga de explicar cómo se ha enfrentado su chico al reto de lidiar con la fama de Kylie sumada a la suya propia y por qué nunca antes se habían dejado retratar voluntariamente juntos.

"No creo que le guste demasiado o que se haya acostumbrado, pero lo sobrelleva porque nos queremos y somos una familia. A ver, tengo muy claro que no le gusta recibir tanta atención, por eso nos esforzamos tanto por proteger nuestra intimidad y si, por ejemplo, él tiene un evento yo no le acompaño. Porque quiero que pueda dedicarse a lo suyo... Quiero que pueda ser él mismo, no quiero que todo gire en torno a 'Kylie y Trav'. No me importa que la gente nunca nos vea juntos", afirma la joven de 20 años.

De entre toda su familia, Kylie es probablemente quien está más al corriente de la leyenda urbana que circula por la esfera virtual acerca de la 'maldición de las Kardashians', que afectaría a todos los hombres que se acercan a ellas."Llegan a nuestras vidas y no son capaces de soportarlo, es cierto. Yo sé que todas esas historias sobre nosotros no tienen importancia, así que no permito que me afecten... Pero no les sucede solo a los hombres.

También sucede con nuestros amigos, personas que entran en nuestras vidas y no saben cómo manejar esa negatividad. Hay mucha gente que nos quiere, pero también hay alguna a la que no le gustamos nada", explica al respecto. Por su parte, Travis no presta atención a esas historias y desde luego tampoco permitió en su momento que le disuadieran a la hora de iniciar un romance con la madre de su pequeña.¿Por qué iba a estar nervioso? Yo soy mi propia isla, sois bienvenidos a Astroworld. No me mezclo en el resto de mi**das como esa. No me involucro, yo me quedo aquí. Kylie es diferente", afirma, para concluir con: "A ella le gusto por quien soy de verdad".