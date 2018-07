Tristan Thompson se niega a seguir en terapia de pareja con Khloé Kardashian

Aunque parecía que las aguas habían vuelto a su cauce en lo relativo a la agitada historia de amor entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson, teniendo en cuenta que la estrella televisiva apostó por darle una segunda oportunidad a la relación al margen de las infidelidades cometidas por el deportista antes y durante el embarazo que desembocó en la llegada al mundo de su hija True, fuentes cercanas al astro de la NBA afirman ahora que este ha decidido, de forma unilateral y para enfado de su chica, dejar de acudir con ella a sus sesiones semanales de terapia de pareja.

"Tristan siente que está atrapado en una relación tóxica. Han intentado resolver sus problemas por la vía de la terapia conjunta, pero él tiene la sensación de que estas sesiones son más un castigo contra él que una fuente de ayuda. No entiende cómo pueden centrarse en el futuro si no paran de debatir sobre esa mi**** que pasó hace meses", ha explicado una fuente a la revista Us Weekly antes de resumir la situación en dos palabras: "Está harto".

A pesar de que la propia Kim Kardashian, quien lanzó algún que otro dardo sutil pero efectivo contra su cuñado durante los momentos más tensos de la polémica, se prestó hace unas semanas a escenificar el fin de las hostilidades y la nueva época que se abría para la pareja a través de sus redes sociales, donde compartió un vídeo que les retrataba a todos bromeando y disfrutando de una fiesta en honor de Khloé, lo cierto es que el clima que se viviría estos días en el seno del clan Kardashian no sería ni mucho menos idílico.

"Khloé y Tristan no están del todo bien, esa es la verdad, pero saben cómo actuar con relativa normalidad enfrente de los demás. Es todo parte de un teatro y una estrategia para mantener a la prensa a raya", ha apuntado el mismo informante para, a continuación, tratar de destacar algunos aspectos positivos de la convivencia que protagoniza la conflictiva pareja."Por otro lado, Tristan está demostrando que es un buen padre y eso le hace ganar puntos ante Khloé y el resto de la familia. El bienestar de True es la máxima prioridad para todos en estos tiempos tan turbulentos", ha matizado.