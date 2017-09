Tyga bromea acerca de ser el padre del supuesto bebé de Kylie Jenner

Desde hace unos días, en el mundo del entretenimiento no se habla de otra cosa que no sea el supuesto embarazo de Kylie Jenner. El que la joven de 20 años no haya desmentido aún dichos rumores, sumado al hecho de que en sus últimas apariciones públicas haya lucido ropa ancha e informal en lugar de sus atrevidos modelitos habituales, ha sido interpretado por muchos como una confirmación de que estaría esperando su primer hijo junto al rapero Travis Scott.

Como era de esperar, la noticia ya ha llegado a oídos de Tyga, otro rapero con quien la benjamina del clan Kardashian-Jenner mantuvo una controvertida relación repleta de altibajos durante años: él tuvo un retoño con Blac Chyna, quien más tarde se convertiría en la madre de la única hija de Rob Kardashian, hermanastro de Kylie. La reacción del músico a través de las redes sociales no se ha hecho esperar, y se ha producido en clave de humor."Que no, que ese niño es mío", aseguró Tyga en su cuenta de Twitter junto a varios emoticonos de demonios y un enlace a un artículo que afirmaba que su ex iba a convertirse en madre junto a Travis.

Por su parte, Kylie sigue manteniéndose en silencio más allá de las publicaciones que comparte en sus redes sociales, la mayoría de las cuales son fotografías antiguas o tomadas de manera en que únicamente se vea su rostro y su escote. Este mismo sábado la estrella televisiva acudió al iHeartRadio Music Festival para ver actuar a su chico desde uno de los laterales del escenario, donde estuvo rodeada en todo momento de un ejército de guardaespaldas que se aseguraron de que nadie consiguiera fotografiarla. Sin embargo, tanta precaución parecía innecesaria, en vista de que ella llevaba puesta una chaqueta extra grande que disimulaba por completo su silueta.

Si finalmente se confirma que Kylie está realmente embarazada, significaría que ella ha cumplido su sueño de convertirse en madre siendo aún muy joven. De hecho, el año pasado le confesaba a su padre Caitlyn Jenner en uno de los reality familiares que esperaba haber formado su propia familia a los 25.