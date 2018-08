Tyga se atribuye gran parte del éxito profesional de su ex Kylie Jenner

Cuando Kylie Jenner era tan solo una adolescente que acababa de abrirse una cuenta de Instagram para mostrar sus constantes cambios de color de pelo, muy pocos esperaban que algún día consiguiera salir de la sombra de su hermana más famosa, Kim Kardashian, y mucho menos que consiguiera crear uno de los imperios cosméticos más rentables del mundo.

Sin embargo, el pasado julio la revista Forbes la nombró la millonaria más joven del mundo gracias a la rentabilidad de sus 'lip-kits' y el resto de su colección de maquillaje, revalidando así su talento como mujer de negocios.En vista de lo mucho que le ha costado ser tomada en serio por la industria en que se desarrolla su trabajo, solo cabe imaginar cómo le habrá sentado a la joven -que en la actualidad mantiene una relación con Travis Scott- que su expareja Tyga haya afirmado ahora que él jugó un papel vital en el éxito de su negocio.

"Yo tuve mucho que ver con todo eso, aunque no necesito atribuirme el mérito. Nunca he necesitado conectarme a internet para contarle a la gente lo que hago o si he sido yo el que le ha ayudado a inventar nuevos colores o a pensar los nombres para su... líneas de pintalabios", ha asegurado el rapero a su paso por el programa de radio de su amiga Nicki Minaj para Apple Music, al mismo tiempo que hacía justo eso: colgarse medallas por el éxito de su ex.

"Fueron muchas cosas", ha añadido para resumir el alcance de su contribución.A la hora de especificar qué lecciones en concreto le enseñó a la entonces joven Kylie, con quien compartió su vida entre 2014 y 2017, Tyga se muestra algo más vago al atribuirse el papel de consejero e incluso cazador de tendencias.

"Ella siempre había contado con esa plataforma y su destino era convertirse en lo que iba a convertirse, sin importar lo demás, pero cuando yo aparecí en escena, había muchos códigos aún por desarrollar. Le comentaba que podía hacer tal cosa, o empezar algo nuevo o peinarse de una manera concreta", ha comentado.Antes de que alguien pudiera interpretar sus declaraciones como una señal de despecho, el rapero se ha apresurado a aclarar que entre ellos no existe ningún tipo de tensión y que el final de su romance se produjo en los términos más cordiales posibles.

"No soy una persona amargada... Si rompimos, sería por algo. Lo pasamos bien juntos y luego pasamos páginas. Cada uno siguió su camino y a los dos nos va bien", ha concluido.