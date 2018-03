Uma Thurman lanza acusaciones contra Weinstein y Tarantino

La actriz Uma Thurman, en declaraciones ampliamente anticipadas, acusó al desacreditado magnate de Hollywood Harvey Weinstein de sobrepasarse sexualmente con ella hace años en un cuarto de hotel en Londres. Weinstein, a través de su abogado, admitió que hizo un "pase incómodo" pero negó haberla agredido físicamente y sugirió la posibilidad de tomar acciones legales.

En una denuncia separada en el mismo artículo publicado el sábado por el New York Times, Thurman dijo que el director de "Kill Bill" Quentin Tarantino la obligó a conducir un auto que ella creía que estaba defectuoso, resultando en lesiones que incluyen daños permanentes a su cuello y rodillas y una concusión cerebral. Un representante de Tarantino no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

Las denuncias de Thurman contra Weinstein, quien ha sido acusado de violación, acoso y conducta sexual inapropiada por montones de mujeres, eran muy esperadas porque la actriz indicó a finales del año pasado que tenía una historia que contar pero que quería esperar a estar menos molesta. Su historia llegó en una entrevista con la columnista del Times Maureen Dowd.

"Usé la palabra 'ira', pero me preocupaba más llorar, para ser honesta", dijo Thurman, según el artículo. "Yo no era la pionera de una historia que sabía que era verdad. Así que lo que en realidad vieron era a una persona ganando tiempo".

Thurman dijo que un encuentro con Weinstein en un cuarto de hotel en París en la década de 1990 terminó con él apareciéndose de pronto en bata de baño y guiándola a una sauna, pero que ella no se sintió entonces amenazada. Dijo que el primer "ataque" — la palabra aparece entre comillas en el artículo — ocurrió poco después en Londres.

"Me presionó", dijo. "Trató de montarse encima mío. Trató de exponerse. Hizo toda clase de cosas desagradables. Pero de hecho no hizo mucho esfuerzo como para obligarme. Una trata de apartarse como un animal retorciéndose, como una lagartija".

Más tarde, alegó, arregló una reunión con Weinstein y le advirtió: "Si le haces lo que me hiciste a mí a otras personas vas a perder tu carrera, tu reputación y tu familia, te lo prometo".

El artículo del Times dice que los recuerdos de Thurman sobre ese encuentro terminan ahí, pero cita a una amiga que la estaba esperando abajo diciendo que Thurman salió del elevador desarreglada y temblando.

"Tenía los ojos locos, y estaba totalmente fuera de control", dijo la amiga, Ilona Herman.

Cuando Thurman pudo volver a hablar, dijo Herman, la actriz reveló que Weinstein, que era uno de los hombres más poderosos en Hollywood, la amenazó con descarrilar su carrera.

Aunque el artículo no deja claro cómo terminó el encuentro en el hotel de Londres, Thurman dijo: "Harvey me agredió, pero eso no me mató".

Una representante de Thurman, Leslie Sloane, respondió a una solicitud de detalles de la AP diciendo tan solo: "El artículo habla por sí mismo".

Entretanto Ben Brafman, abogado de Weinstein, dijo que el productor estaba "estupefacto y triste" por las falsas acusaciones de Thurman. Enfatizó que Weinstein y Thurman habían trabajado juntos por más de dos décadas.

El abogado, en un comunicado, dijo que Weinstein reconoció haber hecho "un pase incómodo con la señorita Thurman hace 25 años que lamenta y por el cual se disculpó de inmediato". Dijo que era un misterio por qué Thurman esperó tanto tiempo para pronunciarse o "adornar lo que realmente ocurrió para incluir acusaciones falsas de intento de abuso físico".

Dijo que las declaraciones de Thurman al Times estaban siendo "examinadas e investigadas" antes de que Weinstein decida si es apropiado tomar acciones legales contra la actriz.

Thurman, una de las estrellas de "Pulp Fiction" de Tarantino, también dijo que justo antes de comenzar el rodaje de la película del director "Kill Bill: Vol. 1", que se estrenó en 2003, le contó sobre lo ocurrido con Weinstein y que Tarantino confrontó al magnate, llevándolo a disculparse.

Pero también describió un episodio desgarrador durante el rodaje en México en el que Tarantino hizo caso omiso a sus temores de conducir un vehículo que alguien le había advertido que podía estar averiado.

Tarantino la convenció de que lo hiciera, dijo la actriz. "Alcanza las 40 millas por hora porque si no tu cabello no va a volar de la manera adecuada y te haré hacerlo de nuevo", lo citó.

Un video que acompaña el artículo en internet — que Thurman dice que le tomó 15 años obtener — muestra a Thurman perdiendo el control del auto, estrellarse contra un árbol y luego ser sacada del vehículo.

"Eso en lo que yo estaba metida era una urna", dijo Thurman, según el Times.