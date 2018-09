Valeria Bertuccelli asegura que nadie pondría en duda su acusación contra Ricardo Darín

Hace unos días, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, el actor argentino Ricardo Darín se pronunciaba sobre el calvario que su antigua compañera de reparto Valeria Bertuccelli aseguraba haber vivido por culpa suya mientras protagonizaban la obra 'Escenas de la vida conyugal', y lo hacía para lamentar que "una acusación ni formal ni concreta" se hubiera convertido en una "mancha" que le perseguiría toda la vida.

Ahora la intérprete ha vuelto a hablar sobre el tiempo que trabajaron juntos para insistir una vez más en que se trató de algo más que una relación laboral complicada entre dos profesionales o una "discusión entre colegas" como había sostenido Darín. Además, plantea también una pregunta: si alguien cuestionaría, como está sucediendo en su caso, si tuvo lugar o no una situación de maltrato si los papeles estuvieran invertidos y ella fuera un hombre que denunciara ser sometido a un hostigamiento constante.

Según su versión de los hechos, que ha repetido de nuevo en una entrevista al diario 'Página 12', a lo largo de su participación en la producción el premiado artista esperaba a que ella saliera a escena para "gritar y tirar cosas por los aires" entre bambalinas, contribuyendo a crear un "pésimo clima de trabajo" que "fue tema de terapia mucho tiempo, años".Lo que más le indigna es que algunas voces se hayan atrevido apuntar que tanto ella como Erica Rivas, la actriz que la sustituyó en la obra tras su salida y que ha compartido un relato muy similar al suyo, se enamoraron de Darín y sus respectivas parejas les habrían obligado a renunciar al papel por celos.

"¿Te lo imaginás? [Que yo fuera la protagonista] y a los dos [actores] les inventan que se enamoraron de mí y que las parejas los sacaron de una oreja para que se olvidaran. Es imposible. No resiste de ninguna manera esa chance. Entonces sí, es un problema de género, porque a un tipo no le hubiera pasado lo que me pasó a mí", afirma acerca del doble rasero que considera que existe a la hora de valorar o dar credibilidad a ese tipo de acusaciones. En esta nueva entrevista, Valeria sostiene que trató de hablar con su entonces co-protagonista en varias ocasiones acerca de la tensión que estaba acusando y que incluso pidió a su representante que organizara una reunión con él después de que recibiera un empujón más fuerte de lo que esperaba en un momento especialmente tenso de la obra, pero según ella siempre se repetía la misma secuencia de reproches y disculpas.

"Yo volvía a mí casa, lo llamaba y le decía: 'Ricardo, yo no puedo trabajar así por favor no me lo hagas más', y él me decía: 'Estás loca, ¿qué te pasa? Estás loca'. Al rato me mandaba un mensaje: 'Perdóname, mañana hablamos'. Al otro día venía a mi casa, me pedía disculpas llorando, me decía: 'Yo te adoro a vos y a toda tu familia' y yo le decía: "Bueno, mirá, no estoy pudiendo trabajar, tiemblo mientras actúo' y él me daba la razón".

Los motivos que le han llevado a romper de nuevo su silencio se deben a que siente que se ha tratado de "reducirla" y que a día de hoy no puede hablar de su trabajo sin que le pregunten por Darín, a quien a su vez acusa de haber permitido que su ego le impidiera hacer lo correcto y pedir disculpas: "Cuando yo hablé creo que Ricardo tuvo un primer impulso de salir a pedir disculpas de verdad y después le ganó el ego y no pudo, y no solo eso sino que cuando vio que yo me quedé callada se envalentonó", lamenta.