Vanesa Lorenzo es capaz de practicar yoga pese a las travesuras de sus hijas

635x357 Vanesa Lorenzo, tratando de practicar yoga con sus hijas (c) Instagram. EFE

La modelo Vanesa Lorenzo, esposa del excapitán del FC Barcelona Carles Puyol, ha dejado patente en sus redes sociales que nada ni nadie puede perturbar las sesiones diarias de yoga -la disciplina física y mental que define hoy en día su estilo de vida- que practica en la intimidad de su hogar, aunque en ocasiones sus ejercicios se vean hasta cierto punto marcados por el lado más travieso de sus hijas Manuela y María, fruto de su feliz matrimonio con el futbolista.

"Con estas dos peques pululando por casa, mi autopráctica de yoga se convierte en un circo. Ayundantes de lujo o las mayores enemigas de lo bueno. #Yoga en familia #Yoga, Un Estilo de Vida", ha bromeado en su perfil de Instagram junto a una divertida foto que la retrata completamente doblada, con una de las niñas encima y con la otra impulsándola hacia delante con sus pies.Esta no es ni mucho menos la primera vez que la también diseñadora demuestra que su amor por el yoga no conoce límites.

De hecho, el pasado verano no tardó en compartir con sus seguidores de la esfera virtual el último y poco ortodoxo reto que había marcado en este sentido: el de ejecutar posturas imposibles encima de una tabla de surf."Gracias por pasarme este fotón de mi primer día probando el #paddleyoga. Si quieres ver cómo me las arreglo sobre la tabla, no te pierdas las tomas falsas en mi Stories", les recomendaba en la misma plataforma tras colgar varias fotos que daban cuenta de su exitosa aventura, así como los vídeos de sus primeros intentos fallidos.

Teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se ha destacado como todo un referente de la vida activa y saludable, tanto en el plano alimenticio como en lo que respecta al bienestar físico y espiritual que tan asociado está al yoga, resulta comprensible que la catalana haya querido reorientar su carrera profesional hacia este ámbito, como está demostrando en la reciente gira promocional de su libro 'Yoga, un estilo de vida'.

"¡Esta vez sí, Madrid! Por fin llega esa firma de libros que llevamos todos tanto tiempo esperando. Allá voy esta semana con la séptima edición de mi libro bajo el brazo. Después de casi un año este libro continúa introduciéndose en el hogar de personas que desean descubrir el yoga y con las que compartir la búsqueda del bienestar", les dirigía a sus fans de la capital de España a través de un vídeo de Instagram