Las Vegas será la ciudad sede del Miss Universo 2017

¡Terminó la espera! Después de varios meses de expectativa, finalmente la Organización Miss Universo ha revelado la sede del certamen para este 2017.

Así es, pues a través de sus cuentas oficiales Miss Universo informó que la francesa Iris Mittenaere entregará la corona en la denominada Ciudad de las luces: Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

La gala final, en la que Laura de Sanctis representará a Panamá, será el domingo 26 de noviembre en el Hotel Planet Hollywood.

Esta será la 66ta edición del Miss Universo, en el cual se espera participen alrededor de 80 candidatas.



