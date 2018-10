Victoria Beckham atribuye a Elton John su decisión de abandonar las Spice Girls

La diseñadora Victoria Beckham lleva varios años justificando su decisión de centrarse exclusivamente en su exitosa carrera en el mundo de la moda con la pasión que siente por este oficio y, sobre todo, con su convencimiento de que sus dotes vocales no son lo suficientemente portentosas como para seguir protagonizando reuniones esporádicas con sus antiguas compañeras de las Spice Girls, quienes ahora podrían volver una vez más a los escenarios en forma de cuarteto.

Sin embargo, la esposa del exfutbolista David Beckham ha ofrecido ahora otra razón de peso para no retomar nunca más su trayectoria musical, una ligada curiosamente a la estrecha amistad que tanto su marido como ella mantienen con una de las grandes leyendas vivas de la industria: el incombustible Elton John, a quien Victoria ha visto en concierto en infinidad de ocasiones y con el que no ha podido evitar establecer ciertas y odiosas comparaciones.

"En uno de los últimos conciertos que dimos en el Madison Square Garden pensé: 'Es una oportunidad algo desperdiciada la que se me ha dado'.

Y es que, aunque aprecio mucho el tiempo que pasé con las chicas, nunca tuve esa pasión y esa manera de disfrutar que Elton exhibe en el escenario después de todos estos años. No sentía nada más que el entusiasmo de tener a mis hijos en el público, viendo a su madre cantar con las Spice Girls", ha confesado la británica en el nuevo número de la edición australiana de Vogue.

"El fin de semana pasado estuve con Elton y se lo dije: 'Tú eres la razón por la que dejé de cantar con las Spice Girls'. Todo empezó cuando fui a verle a su show de Las Vegas 'The Red Piano', para el que David LaChapelle había montado una escenografía increíble junto a él. Estaba ahí sentada y pude ser testigo de la emoción y la felicidad con la que interpretaba todos esos éxitos que llevaba tantos años cantando. Fue maravilloso ver cómo lo suyo es pura vocación", ha añadido en la misma entrevista.

Al margen de su decisión de abandonar para siempre la música, Victoria también ha dejado patente que no reniega en absoluto de su relativamente breve -pero sin duda intenso- paso por el género pop, teniendo en cuenta que su pequeña Harper (7) ya ha visto en infinidad de ocasiones la película 'Spice World' con la que las chicas picantes acabaron de cimentar, a finales de los noventa, su popularidad planetaria."Cuando estábamos de vacaciones este pasado verano, 'Spice World' no paraba de reproducirse en bucle en su iPad.

Cuando rodamos esta película me obligaron a llevar un vestido muy ajustado de estampado militar, a diferencia de los pantalones de combate que vestían el resto de las chicas. Me sentía muy incómoda porque en esa época me encontraba muy insegura en relación con mi apariencia, mi peso experimentaba muchos altibajos.

Pero ahora Harper me ve con esas pintas y le parece muy divertido todo, le encanta el vestido de Gucci y dice que quiere uno. Cuando ves la película tantos años después, la verdad es que la recuerdas desde otra perspectiva", ha reconocido en tono jocoso.