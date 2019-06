Victoria Beckham confundió a Michael Sheen con un vagabundo

Salta a la vista que Victoria Beckham no es una gran admiradora del trabajo de Michael Sheen, que estos días estrena la serie 'Good Omens', y muy probablemente ni siquiera sepa quién es pese a que él es uno de los actores más populares y reconocidos de Reino Unido que ha sido nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico y cuenta con una extensa carrera en teatro, cine y televisión.En realidad, la única ocasión en que ambos han llegado a 'interactuar' tuvo lugar hace muchos años y no resultó precisamente placentera, ya que la antigua Spice Girl no dudó en avisar a seguridad al identificarle por error con un vagabundo peligroso.

"Estaba en Los Ángeles y fui a buscar a mi hija a la salida de sus lecciones de patinaje sobre hielo. Cuando llegué allí me encontré con los Beckham, que habían ido a visitar el recinto para ver qué tal eran las clases. Es verdad que en aquel momento yo tenía un aspecto algo desaliñado y, en cuanto la Spice Pija me vio, llamó a seguridad pensando que yo era un vagabundo que estaba tratando de secuestrar a una pobre niña, que en realidad era mi hija", ha revelado el intérprete a su paso por el programa de Graham Norton.

La metedura de pata de la diseñadora podría tratar de disculparse apuntando que Victoria parece tener muy mal ojo a la hora de identificar a otras celebridades.

Otra de sus grandes meteduras de pata, por ejemplo, la vivió cuando se topó por casualidad con la actriz Thandie Newton, conocida por su papel en la serie 'Westworld', en su gimnasio y se pasó varios clases de SoulCycle charlando con ella e incluso llegó a darle la enhorabuena por su embarazo hasta que la primera se apiadó de ella y le explicó de buenas maneras que la estaba confundiendo con otra actriz: Zoe Saldaña, que sí que estaba esperando gemelos en aquel momento. Para ser justos, esta última ha reconocido que su propia madre cree en muchas que está viéndola a ella en la pantalla cuando en realidad se trata de Thandie debido a su inmenso parecido físico.