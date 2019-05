Así está viviendo Victoria Beckham el regreso de las Spice Girls sin su presencia

Aunque los fans de las Spice Girls se quedaron devastados cuando Victoria confirmó que no se uniría a la próxima gira que sus compañeras estaban planeando para regresar por todo lo alto a los escenarios tras su actuación en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, lo cierto es que probablemente nadie estará pasándolo tan mal como la propia diseñadora hoy viernes, cuando el resto de componentes del grupo arrancarán su nuevo periplo de conciertos con una actuación en Dublín.

Aún así, la celebridad ha conseguido dejar a un lado sus propios sentimientos encontrados para enviarles todo su cariño: "Buena suerte a las chicas, que hoy comienzan su gira", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una fotografía antigua de las cinco en la que aparecen micrófono en mano.

"Gracias cariño, te echaremos de menos", se ha apresurado a responderle Mel C. "Quien ha sido una Spice, siempre será una Spice", le han recordado desde el perfil oficial de la girl-band.

Una de las personas que mejor sabe lo duro que le estará resultando a Victoria ver a sus cuatro amigas reunidas sin ella, por mucho que no acompañarlas haya sido su propia decisión, es su marido David Beckham, quien le ha dedicado un cariñoso mensaje recordándole que nada ni nadie podrá sustituirla nunca en la formación.

"Como alguien que ha convivido con la Posh Spice durante los últimos 23 años, soy consciente de lo emotivo que va a resultar el día de hoy, pero quería desearle suerte a las chicas de cara a su maravillosa gira", ha escrito el antiguo futbolista junto a una imagen de su esposa en el videoclip del sencillo "Say You'll Be There" que la banda publicó en 1996.

"Nunca habrá otra Posh Spice", ha concluido orgulloso.