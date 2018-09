Victoria Beckham se derrite de amor con el hijo de su amiga Eva Longoria

La amistad de Victoria Beckham con Eva Longoria se remonta a 2007, cuando la primera se mudó junto a toda su familia a Los Ángeles para apoyar a su marido David en la nueva etapa de su carrera futbolística como jugador del club LA Galaxy. Desde entonces las dos mujeres han seguido manteniendo un estrecho vínculo a pesar de la distancia -Victoria regresó a Reino Unido en 2013 para apostar a fondo por su firma de moda basada en Londres- y la diseñadora ha acompañado a la antigua protagonista de 'Mujeres desesperadas' en algunos de sus momentos más importantes, incluida su boda con Pepe Bastón hace dos años, en la que ejerció de dama de honor y se encargó de diseñar además el vestido que lució la novia.

Por todas esas razones resultaba algo sorprendente que no hubiera aparecido ninguna imagen suya posando con el primogénito de su buena amiga en las redes sociales, de las que las dos mujeres son usuarias asiduas. La razón, que se ha conocido ahora, era muy sencilla: debido a sus respectivas apretadas agendas no habían tenido tiempo de reunirse, pero este jueves han podido poner remedio a esa situación y Victoria ha tenido finalmente la oportunidad de acunar al pequeño Santiago.

"¡Por fin he conocido a Santi! Me ha enamorado. Muchísimos besos a Eva y Pepe. Os quiero muchísimo a los dos y no podría alegrarme más por vosotros", ha escrito la antigua componente de las Spice Girls en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparece recostando la cabeza sobre el hombro de la actriz, quien por su parte posa muy sonriente mientras sostiene en brazos a su bebé.La última ocasión en que se había visto juntas a Victoria y la intérprete fue el pasado abril, cuando una embarazadísima Eva recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia, un momento muy especial que su buena amiga no quiso perderse.