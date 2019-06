Viktoria Modesta, la estrella amputada que brilla en el cabaré de París

La artista británica Viktoria Modesta convirtió la amputación de su pierna en el detonante del éxito. Ahora debuta en uno de los templos del cabaré parisino, el Crazy Horse, con un espectáculo en el que lleva al escenario futurismo y sensualidad.

En un camerino del icónico cabaré francés, acompañada por su mascota Kisa y rodeada de carteles de su espectáculo, la bailarina y cantante de origen letón cuenta en una entrevista con Efe la transformación que supuso su amputación para su vida personal y artística.

Modesta, nacida en Lituania en 1988 pero criada en Londres, sintió desde muy temprana edad el rechazo de la sociedad por una malformación en su pierna izquierda, causada por una negligencia médica durante el parto, que la obligó a pasar una gran parte de su infancia ingresada en hospitales.

"Cuando era adolescente pensaba en la persona que quería ser, mis sensibilidades, mis intereses y me imaginaba la vida que quería tener. Fue un momento muy difícil cuando me dije, dios mío, no creo que pueda vivir la vida que quiero en el cuerpo que tengo ahora", recuerda.

Deshacerse de su pierna se convirtió en un sueño que la enfrentaba continuamente a médicos y clínicas, cerradas a la idea de amputarle la parte de su pierna afectada por la malformación. Pero a sus 20 años, logró pasar por el quirófano para, como cuenta, "retomar el control de su cuerpo y crear su propia identidad".

Su discapacidad y su entorno social la hicieron la persona que ahora es y configuraron su visión del mundo. Por eso, cuando se enfrenta a cualquier situación complicada, no se deja llevar por "las reglas que todos creen".

"Algunas personas hoy en día se van a preguntar lo que significa ser biónica, pero para mí es un concepto artístico, la idea que tu cuerpo y tu identidad están en manos de una parte artificial, eso es lo que verdaderamente significa para mí", opina.

De las muchas sorpresas que llegaron con la amputación -como trabajar como modelo, cantante o bailarina- la invitación para participar en el reconocido cabaré Crazy Horse ha sido una de las más importantes.

"Nunca imaginé actuar en el Crazy Horse. Amo este lugar y he venido a muchas de sus representaciones. La noticia llegó inesperadamente", agrega.

Acompañada por diferentes bailarinas y vistiendo una prótesis diferente en cada una de las tres escenas, Modesta protagonizará el espectáculo "Bionic Showgirl" del 3 al 16 de junio en este céntrico cabaré, cerca de la Avenida de los Campos Elíseos, por el que han pasado estrellas como Dita Von Teese y Conchita Wurst.

Para la directora general del Crazy Horse, Andrée Deissenberg, "ha llegado el momento de Viktoria".

"El espectáculo nos transporta a un escenario futurista, tecnológico y sensual, mostrando otra manera de ver la feminidad. En Viktoria podemos ver esa mujer que transformó su discapacidad en fuerza", añade Deissenberg.

Su personaje, su talento y sobre todo su experiencia de vida forman ahora parte de la historia del Crazy Horse.

"Para mí, Viktoria representa esa mujer que fue capaz de tomar las riendas de su vida, que logró convertir una posible debilidad en una fortaleza, y es esa decisión la que le ha permitido avanzar y convertirse en la artista que es hoy en día", afirma Andrée.