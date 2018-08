¿Volverá a ser madre Kim Kardashian?

Puede que la estrella televisiva Kim Kardashian haya dejado entrever en alguna que otra ocasión, incluso después de haber tenido a su tercer retoño, la pequeña Chicago, hace solo unos meses a través de un proceso de gestación subrogada, su deseo de ampliar una vez más la familia de la que disfruta junto a su marido Kanye West, pero lo cierto es que a día de hoy la socialité no podría afirmar con certeza si esa posibilidad llegará algún día a hacerse realidad.

"No sé, no lo sé. He leído cosas por ahí que dicen que estoy en ello, pero nada de eso es verdad. He hablado alguna que otra vez sobre esa idea en nuestro programa de televisión, pero en estos momentos no sé lo que va a ocurrir", ha expresado una dubitativa Kim al portal de noticias E! Online al ser preguntada por tan delicado asunto.

"Por el momento no va a ocurrir. Acabamos de empezar a grabar la 16 temporada del show [el archiconocido 'Keeping Up With The Kardashians'], así que si empiezo a pensar en ello y al final decidimos hacerlo, os enteraréis el alguno de los próximos capítulos", ha añadido en la misma conversación para emplazar a sus seguidores a seguir sus andanzas por medio de la pequeña pantalla.

Meses atrás, la más famosa de las hijas de Kris Jenner parecía estar plenamente convencida de que, tarde o temprano, volvería a embarcarse en un ilusionante proyecto paternal con el controvertido rapero, recurriendo para ello a la misma técnica que tanto dio que hablar en su momento y que tan necesaria le resultaba dados los riesgos que hubiera entrañado para ella un nuevo embarazo.

"Creo que querría tener al menos uno más. La verdad es que he disfrutado mucho del proceso de gestación subrogada. Diría que esta es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida, especialmente al no tener que dar de mamar. Me ha cambiado la vida", aseguraba la celebridad el pasado mayo.