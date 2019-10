¿Vuelve a estar soltera Lady Gaga?

La cantante Lady Gaga tenía muy claro que nada ni nadie, ni siquiera la brutal caída que había sufrido un día antes en uno de sus conciertos en Las Vegas, le impediría acudir el fin de semana a la despedida de soltera de una de sus grandes amigas.

A lo largo de la velada, ella echó mano de su cuenta de Instagram para compartir un par de selfies en solitario y con la gran protagonista de la noche, la maquilladora Sarah Tanno, pero lo que realmente ha llamado la atención de sus seguidores han sido los mensajes de los que acompañó esas publicaciones.

"Una mujer a punto de casarse y yo, una chica soltera", ha escrito junto a una de esas fotografías, que ha hecho saltar las alarmas acerca de su estado sentimental.La última información que se conocía al respecto apuntaba a que la estrella de la música había iniciado un nuevo romance con un ingeniero de sonido de su equipo llamado Dan Horton tras el final de su compromiso con Christian Carino.

Sin embargo, parece que esa historia no llegó finalmente a buen puerto, por lo que se desprende de sus palabras.En cualquier caso, las imágenes que salieron a la luz en verano, en las que Gaga aparecía besándose con Horton, vinieron a confirmar que los rumores que la vinculaban con Bradley Cooper, su compañero de reparto en 'Ha nacido una estrella', no eran ciertos y que por tanto ella no había tenido nada que ver con la ruptura del actor y la modelo Irina Shayk.