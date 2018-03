Wayne Rooney y su esposa Coleen dan la bienvenida a su cuarto retoño

La pareja formada por el exfutbolista del Manchester United Wayne Rooney y su esposa Coleen han sido padres por cuarta vez esta misma semana, una noticia que ha querido dar a conocer ahora en exclusiva la orgullosa madre a través de su perfil de Twitter, donde también ha revelado el nombre del pequeño y el peso con el que este ha llegado al mundo.

"Estamos tan felices de haber recibido a nuestro niño... Cass Mac Rooney ha nacido con un saludable peso de 3 kilos y 800 gramos", se ha limitado a escribir Coleen -madre también de Kai (8), Klay (4) y Kit (2) con el deportista- en su espacio personal, generando una ola de felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus seguidores.

La ampliación familiar que ha llenado de entusiasmo a los dos enamorados viene a confirmar, por otro lado, que la grave crisis que atravesó su matrimonio el pasado mes de noviembre ha quedado final y definitivamente atrás, a pesar del revuelo mediático que suscitó el arresto del delantero inglés por manejar bajo los efectos del alcohol el vehículo de una desconocida que, en cuestión de horas, fue identificada como su supuesta amante.

Lejos de mantener un silencio sepulcral sobre la mala racha que atravesaba en el plano sentimental y familiar -Wayne y Coleen se enamoraron siendo solo unos adolescentes y se casaron en el año 2008-, la también estrella televisiva no dudó en desahogarse días después, empleando para ello su perfil personal de Facebook, sobre el agrio debate que se había formado en torno a un asunto tan espinoso y enmarcado en su ámbito más íntimo.

"Mucha gente dice sentirse triste por mí, y desde aquí les digo que no hace falta que lo hagan. Valoro que se preocupen por mí, pero al mismo tiempo soy una persona fuerte y no siento pena ninguna por mí. También hay gente que piensa que soy una estúpida por seguir apostando por mi matrimonio. Y no lo soy. Me conozco lo suficiente como para saber que merece la pena intentarlo y esto es algo en lo que quiero trabajar", explicaba en su emotivo mensaje.