Whoopi Goldberg ya no puede conducir por culpa de su deteriorada vista

Fiel a la transparencia con la que se ha venido pronunciando a lo largo de este año acerca de sus ya superados problemas de salud, la actriz, humorista y ahora tertuliana Whoopi Goldberg ha vuelto a aprovechar la plataforma que le concede diariamente el programa de televisión 'The View' para hacer una dura confesión sobre su estado físico.

Y es que, a sus 63 años, la visión de la intérprete se ha deteriorado tanto, que ya no puede ponerse al volante de su propio vehículo."He tenido que contratar a un conductor personal. La razón por la que tengo un conductor es que ya no se me permite conducir. Mi vista no es lo suficientemente buena para ello y hasta ahora la gente de mi alrededor se ponía muy nerviosa si lo hacía. Eso es, no se me permite conducir", ha explicado algo apenada la antigua protagonista de 'Sister Act'.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones en el transcurso de tres meses -su último paso por el centro médico se prolongó más de un mes- debido a una fuerte neumonía que acabó derivando en un choque séptico que casi le cuesta la vida, resulta comprensible que la estrella de Hollywood haya querido relativizar la importancia de este nuevo revés y recordar las palabras que pronunció en su momento sobre lo "afortunada" que se sentía de seguir en este mundo.

"Soy muy, muy afortunada. Nunca pensé que los efectos de la neumonía pudieran llegar a esos niveles, porque de verdad que estuve muy enferma. Pero no era del todo consciente, es como si mi mente me engañara para hacerme creer que estaba bien. Creo que ha sido una advertencia del cuerpo sobre la importancia de cuidarse. Tengo suerte de estar viva, estoy feliz de estar viva y agradecida por estar viva", explicaba el mismo día en que se reincorporó al espacio televisivo tras su larga baja.