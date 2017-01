Whoopi Goldberg disfruta al máximo de su soltería

Teniendo en cuenta que en su extenso historial sentimental se dan cita tres matrimonios fallidos y alguna que otra mediática relación, como las que vivió con los también actores Timothy Dalton y Ted Danson, no resulta demasiado sorprendente que la actriz Whoopi Goldberg haya confesado abiertamente su deseo sacar el máximo partido a su soltería para llevar una existencia relajada y exenta de aquellos contratiempos que han venido definiendo tradicionalmente sus relaciones de pareja.

"Me encanta vivir sola y a mi manera. Me gusta no tener que explicar a nadie por qué he dejado un montón de cosas en el suelo del baño y por qué no me ha dado la gana recogerlas. Y con el paso de los años me he dado cuenta que, cuando compartes tu vida con alguien, es importante trabajar en ello, esforzarte por establecer un estrecho vínculo comunicativo", se sinceró en conversación con el diario británico The Sun, antes de concluir su argumento con una contundente frase: "Y la verdad es que no me apetece nada tener que comunicarme, tengo un gato", sentenció.

A diferencia de en años anteriores, a la extrovertida comunicadora no le inquieta en absoluto la idea de "vivir sola" y, de hecho, en la actualidad disfruta como nadie de la libertad y del margen de maniobra total de los que dispone para conducir su vida como mejor lo estime oportuno.

"Estoy muy feliz en ese sentido porque no me asusta vivir sola. Eso no significa que nadie me quiera, sino que estoy muy cómoda en el plano más íntimo de mi existencia. Me siento fenomenal", añadió en la misma conversación.Ahora que se acercan las dos galas de premios más importantes de la temporada, las ceremonias de los Grammy y de los Óscar, Whoopi no duda en ofrecer un revelador consejo tanto a los encargados de presentar los eventos como a aquellos artistas que se planteen hacerlo en el futuro.

"Cosas así, como los Grammy o los Óscar, necesitan gente apasionada que sea capaz de mantener la atención de los espectadores. Así es como funcionan estos eventos", aseguró la intérprete que puede presumir de haber sido la maestra de ceremonias de los Óscar hasta en cuatro ocasiones.