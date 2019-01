Will Smith y Jada Pinkett no necesitan celebrar su aniversario de boda

La pareja formada por Will Smith y su no menos famosa esposa Jada Pinkett Smith se mantiene completamente fiel en este recién estrenado 2019 a esa política informativa de transparencia total que ha venido marcando la forma en que abordan públicamente cualquier asunto relacionado con su longevo matrimonio, el cual dio oficialmente comienzo en la Nochevieja del año 1997.

De esta forma, la intérprete ha retomado su popular programa de entrevistas y tertulia que emite a través de la red social Facebook, el llamado 'Red Table Talk', para reflexionar precisamente sobre su negativa, y la de su marido, a conmemorar su aniversario de boda con una celebración adicional a la que ya de por sí se desprende de la noche en que uno ha de despedir el año por todo lo alto.

"Más que un matrimonio, estamos hablando de una asociación de por vida, de una relación basada en el compañerismo que debemos cultivar todos los días. Por eso preferimos no festejar ese día de forma especial, ya que, en este sentido, el contexto de nuestra unión es completamente diferente y la efeméride no es demasiado importante", ha confesado en un momento del programa.

Por si eso no fuera suficiente, la carismática artista ha recordado a todos los espectadores, así como a su madre Adrienne Banfield-Jones y a su hija Willow, presentes en el episodio de esta semana, que el que fuera protagonista de 'El Príncipe de Bel Air' suele 'escaparse' a algún lugar recóndito del planeta para disfrutar de la Nochevieja sacando a relucir su lado más aventurero, algo que francamente cada vez le deja menos preocupada.

"Por lo general, a Will le encanta pasar el fin de año a kilómetros de distancia y viviendo alguna que otra aventura, nunca sabemos exactamente en qué rincón del planeta se encuentra por estas fechas. A mí me pasa justo lo contrario, que me encanta estar en casa en estas fechas. Y él es libre para hacer lo que quiera y lo que le haga feliz. Ya no me inquieta tanto", ha reconocido en la misma conversación.