Will Smith le corta las rastas a su hijo Jaden

635x357 Will Smith y su hijo Jaden (c) al momento de cortar las rastas. Foto/Instagram.

El actor Will Smith ha cumplido el sueño de todos esos progenitores que no ven con buenos ojos las elecciones estilísticas de sus retoños al cortarle las rastas a su hijo Jaden. Sin embargo, el joven actor solo ha permitido que su famoso padre le meta tijera a su elaborado peinado por obligaciones del guion de su próximo proyecto cinematográfico, para el que todo apunta que deberá lucir una imagen algo menos moderna.

"Estoy ayudando a Jaden a prepararse para el primer día de rodaje de 'Life In A Year'. A lo mejor debería haber usado unas tijeras...", aseguró con sentido del humor el intérprete -padre de Jaden y Willow con su esposa Jada Pinkett Smith- en sus redes sociales, junto a una imagen en la que aparece sujetando los mechones de pelo de su retoño con una cara de maníaco.

Jaden compartirá pantalla con la modelo británica y actriz Cara Delevingne en este nuevo filme producido por el propio Will Smith, acerca de un joven que descubre que a su novia le queda menos de un año de vida y decide hacer que sus últimos meses sean lo más divertidos posible.Aunque en esta ocasión el famoso intérprete de 'El príncipe de Bel Air' no haya dudado en bromear acerca del cabello de su hijo, Will siempre ha admirado la valentía de su hijo para mostrarse al mundo tal y como es -ya sea llevando maquillaje o poniéndose faldas- sin importarle lo que puedan decir de él.

"Creo que no he conocido a nadie en este mundo como Jaden, alguien que de verdad sea capaz de seguir sus propios instintos sin prestar atención a la opinión de los demás. A veces me asusta como padre ser testigo de su valentía, pero siempre he creído que debe hacer todo aquello en lo que crea", reconocía Will Smith hace unos meses.