Willow Smith busca una relación poliamorosa con un hombre y una mujer

El programa 'Red Table Talk' de Jada Pinkett Smith ha servido para destapar muchos secretos de su famosa familia: desde las crisis matrimoniales que ella ha atravesado con Will Smith a la estrecha relación que la actriz mantiene con la exmujer de su marido y madre de su primogénito, Sheree Zampino, o los problemas que todos ellos han afrontado para educar a sus retoños en el seno de Hollywood.

En la última entrega, centrada en el poliamor, le ha tocado el turno de sincerarse a la más joven del clan, Willow, para explicar su interés por las relaciones afectivas más allá del modelo establecido en torno a la monogamia y hablar de sus planes de cara al futuro en el plano sentimental.

"Me gustan los hombres y las mujeres por igual, y lo ideal sería que pudiera estar con un hombre y con una mujer. Creo que sí podría abrazar la polifidelidad con esas dos personas, porque no soy alguien que esté buscando constantemente nuevas experiencias sexuales. Para mí, la conexión emocional es muy importante y me parece que si lograra encontrar a dos personas de distinto género con quienes pudiera establecer un vínculo especial, a nivel romántico y sexual, entonces no creo que necesitara nada más", ha desvelado la joven, que también ha matizado que no se imagina formando parte de una estructura que incluyera a más miembros o que no implicara exclusividad en todos los sentidos.

"Si tu objetivo es practicar sexo todo el tiempo con quien te apetezca, entonces no me interesas. Eso no forma parte de mi visión".Todas esas declaraciones las ha realizado en presencia de su madre y su abuela Adrienne, otra de las colaboradoras de la serie para la plataforma Facebook, y de tres invitados muy especiales: un hombre y dos mujeres que forman una pareja de tres muy popular en la esfera virtual.

"Willow los seguía en Instagram y así empezó todo. Despertaron su curiosidad acerca de todo ese asunto del poliamor", ha apuntado Jada, que no le da demasiada importancia al interés de su hija pequeña por las relaciones poliamorosas: "Tiene 18 años, ¿quién narices sabe lo que va a pasar en un futuro?".