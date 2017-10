Kate Winslet y George Clooney se unen a las críticas contra Harvey Weinstein

Después de que buena parte de la industria de Hollywood y, sobre todo, actores de la talla de Meryl Streep o Glenn Close hayan alzado la voz para denunciar sin ambages las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el productor Harvey Weinstein, en las últimas horas muchos otros representantes ilustres de la escena cinematográfica se han unido a las protestas para exigir responsabilidades y medidas de prevención para evitar futuros casos de esta naturaleza.

Una de las últimas en pronunciarse ha sido nada menos que la oscarizada Kate Winslet, quien no ha querido disimular en ningún momento su indignación a la hora de expresarse en términos muy duros sobre las lamentables prácticas que se le atribuyen al que fuera considerado el 'rey midas' del cine estadounidense."Estoy muy enfadada. Debería haber una política de tolerancia cero contra esta forma tan degradante y vil de tratar a las mujeres. No debería ocurrir en ningún lugar de trabajo ni en lugar alguno de este mundo. Y el hecho de que estas mujeres hayan empezado a hablar alto y claro sobre estos comportamientos tan asquerosos, procedentes del que fuera uno de nuestros productores más importantes y respetados, es tan valiente como impactante.

La forma en que Harvey Weinstein ha tratado a estas mujeres de tanto talento nunca debe ser considerada normal, común o aceptable", reza parte del comunicado que ha publicado en la revista Variety.La rotundidad y el vocabulario tan explícito con los que se ha manifestado la intérprete británica resultan comprensibles después de que el propio Weinstein, apodado hasta ahora entre la élite hollywoodiense como 'Dios' o 'El castigador', reconociera en una carta publicada por el diario The New York Times -el medio que destapó la semana pasada los testimonios de algunas de sus presuntas víctimas- que lamentaba profundamente los comportamientos "inapropiados" que había dispensado a ciertas empleadas y compañeras de profesión en el pasado.

Aunque en el mismo artículo el que fuera fundador de la productora Miramar y posteriormente de The Weinstein Company negaba que su manera de proceder con estas mujeres sobrepasara los límites de lo legalmente aceptable, eso no fue óbice para que la junta directiva de su propia compañía terminara de relegarle de la dirección, una actitud similar a la que ha exhibido ahora el actor George Clooney al considerar que la disculpa pública emitida por Harvey Weinstein implica la admisión de su culpabilidad.

"Es indefensible. Esa es la única palabra con la que puedo empezar a expresar mi opinión. Harvey lo ha reconocido y es claramente indefensible. Conozco a Harvey desde hace más de 20 años, hemos compartido cenas, hemos trabajado juntos y hemos tenido nuestras discusiones. Y puedo decir con total tranquilidad que jamás le he visto comportarse de esa forma, jamás. He escuchado rumores, rumores que empezaron a circular allá por los noventa, de que ciertas actrices se habían acostado con Harvey para hacerse con un papel, lo que me parece un método muy efectivo para difamarlas y restarles toda credibilidad.

Lo que no sabía es que había ocho mujeres a las que se había indemnizado para que no dijeran nada. Estamos hablando de otro nivel y eso no hay manera de justificarlo. No tengo mucho más que decir al margen de que es indefensible", ha asegurado el intérprete.Al igual que muchos otros artistas, George Clooney -quien trabajó en producciones de Miramax tan aclamadas como 'Abierto hasta el amanecer'- alega no haber sido jamás testigo de los chocantes incidentes que se le atribuyen al productor en el marco de los últimos treinta años, al tiempo que confiesa ser conocedor de los "rumores" que han venido circulando sobre el asunto desde hace años.

Hace solo unos días, fueron las actrices Ashley Judd y Rose McGowan, entre muchas otras, las que se animaron finalmente a revelar los terribles testimonios que guardaban sobre sus encuentros con el ya denostado Harvey Weinstein, abandonando así el plano de las meras conjeturas para pasar al de la cruda realidad.