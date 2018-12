Woody Allen habría vivido un idilio con modelo de 16 años en 1976

Por si no fuera suficiente con el resurgir del testimonio de su hija adoptiva Dylan Farrow, quien lleva décadas acusando a Woody Allen de haber abusado sexualmente de ella cuando esta tenía solo nueve años -un alegato que el cineasta ha negado con vehemencia en repetidas ocasiones-, ahora una antigua modelo llamada Babi Christina Engelhardt ha salido a la palestra para dar a conocer públicamente el supuesto idilio que habría vivido con el cuestionado realizador a mediados de los 70, en una época en la que el artista se encontraba vinculado sentimentalmente a Mia Farrow y en la que ella tendría solo 16 años de edad.

Ha sido la revista The Hollywood Reporter la que ha dado espacio y altavoz a la mencionada Babi para que relate con todo tipo de detalles la aventura que habría mantenido con Woody Allen, la cual habría comenzado en octubre de 1976 tras un breve encuentro en un restaurante, en el que ella acabaría dando el primer paso al pasarle una nota en la que aparecía su número de teléfono y el siguiente mensaje: "Como has tenido que firmar tantos autógrafos en tu vida, ahora me toca a mí darte el mío".

En su entrevista a la citada publicación, la modelo reconoce que durante los tres primeros meses de su affair todavía no había alcanzado la edad de consentimiento que establece el estado de Nueva York, que es de 17 años, y afirma que las visitas de naturaleza sexual -aproximadamente unas 100 en total, explica- que realizaba al apartamento que el cineasta tenía en Manhattan se prolongaron durante los siguientes ocho años, incluyendo aquellas en las que Allen supuestamente le proponía hacer tríos con otras "bellas mujeres".

Cuatro años después del inicio de su aventura, de acuerdo con la historia narrada por Babi al citado medio, ella había asumido ya que ejercía de compañera sentimental del director y por eso reaccionó con decepción y furia cuando Allen decidió presentarle personalmente a Mia Farrow, con quien acababa de comenzar una relación: "Me sentí enferma. No quería estar ahí ni un minuto más y aun así tampoco encontré el valor para levantarme y marcharme. Marcharme habría significado que todo habría acabado entre nosotros", habría escrito la maniquí en una entrada de su diario de la que se ha hecho eco The Hollywood Reporter.

Varios años más tarde, y tras haberse ganado la simpatía de la propia Farrow, Babi Christina no solo "superó" esos celos que la invadieron al percatarse de que no era la única mujer en la vida de Woody Allen, como señala en su relato, sino que decidió abandonar la ciudad de Nueva York para tratar de impulsar su carrera como modelo en otro lugar: una mudanza que al mismo tiempo supuso el cierre definitivo de esa relación tan particular que se atribuye con el veterano cineasta."No estoy contando nada de esto para 'tumbar' a este hombre, simplemente quería compartir mi historia de amor porque me cambió e influyó notablemente en lo que soy ahora. No me arrepiento de nada", concluye su alegato.