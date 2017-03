Wyclef Jean, arrestado y esposado tras ser confundido con sospechoso de robo

El rapero y productor Wyclef Jean ha recurrido a sus perfiles de Twitter e Instagram para expresar su más profunda indignación después de que, en las primeras horas de este martes, un grupo de agentes del departamento de policía de Los Ángeles se presentaran a las puertas de su estudio de grabación y, tras obligarle a salir a la calle, le esposaran inmediatamente antes de leerle sus derechos y proceder a su arresto.

"¿Por qué me esposan? Eso es lo que le dije a los oficiales de la policía de Los Ángeles cuando me pusieron las esposas tras haberme confundido con otra persona", reza uno de los mensajes que ha publicado el artista en ambas plataformas para criticar abiertamente el inmerecido trato del que fue objeto por parte de los agentes.

El enfado mostrado por el famoso artista haitiano resulta más que comprensible, ya que poco después las fuerzas del orden le dejaron en libertad tras confirmarse que había sido detenido por error, al ser confundido con el sospechoso de un robo que había tenido lugar horas antes en el mismo barrio angelino donde trabaja el intérprete.

A pesar de que en el mismo momento de su detención Wyclef Jean trató de explicar a los agentes que todo se trataba de un error, según su versión de lo ocurrido estos no le prestaron la más mínima atención. "La policía me pidió que levantara los brazos y luego me dijeron que no me moviera. En ese mismo momento me pusieron las esposas y me pidieron que me identificara. Yo les pregunté inmediatamente que por qué, pero luego se lo dije y además les advertí de que se estaban confundiendo de persona. Me ignoraron por completo y me trataron como a un criminal. Estoy seguro de que ningún padre quiere ver a sus hijos o hijas con las esposas puestas cuando son inocentes. El comportamiento de la policía de Los Ángeles fue muy decepcionante, y lo digo como persona que tiene en su familia agentes de policía", explica en otra de las publicaciones con las que el artista ha compartido su terrible experiencia.

Pocos días antes de que se produjera el suceso, del que por el momento se desconoce si el verdadero sospechoso que trataban de hallar los agentes fue encontrado y puesto a disposición judicial, Wyclef Jean incorporaba a su perfil una imagen que le retrataba disfrutando de una agradable jornada de trabajo en su estudio junto a su amiga Diane Warren, con la que ha grabado uno de los temas de su nuevo disco. "El nuevo álbum de Wyclef es genial. Mi canción es la primera que graba que no ha sido escrita o coescrita por él. Estoy deseando que puedan escucharla, porque es muy especial para mí", reza el mensaje publicado por la artista junto a la citada foto de ambos en el estudio.

Why am I in Handcuffs!!!!!????? This is what I said to the LAPD after they put me in Handcuffs for mistaken identity !!!!!!!

