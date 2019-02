Yalitza Aparicio protagoniza una nueva polémica por abuso del photoshop

Hace unas semanas Yalitza Aparicio ya se encontró sin pretenderlo en medio de una polémica debido a una campaña de la marca Lenovo, que la había seleccionado como una de las mujeres del año por su papel de liderazgo en la sociedad de su país.

En las imágenes promocionales el cutis de la actriz parecía haber sufrido un claro blanqueamiento y las redes sociales no tardaron en hacerse eco de ese cambio apuntando a la ironía de que se hubieran hecho esos retoques en el marco de una iniciativa que pretendía arrojar luz sobre las figuras que están rompiendo barreras o inspirando a otros.

Algo parecido acaba de ocurrir con la portada que la intérprete nominada al Óscar ha protagonizado para la revista ¡HOLA!, ataviada con un impresionante vestido rojo y su pelo suelto como toda una estrella de Hollywood. En esta ocasión el tono de su piel no ha sido el único detalle que ha llamado la atención por no ajustarse aparentemente a la realidad: la figura de Yalitza también parece haber surgido algún tipo de retoque, en especial en la zona de la cintura y los brazos en opinión de gran parte de los comentarios que han aparecido en las cuentas de Twitter y de Instagram de la publicación.

La ironía que apuntan muchos de esos mensajes es que una de las frases que adorna la portada es: "Siempre me he sentido orgullosa de lo que soy y de quién soy".Las comparaciones no han tardado de surgir, al analizar esa imagen de la artista en relación con otras que han aparecido en su comentadísimo reportaje fotográfico para la biblia de la moda Vogue, considerado un hito en una industria que sigue favoreciendo las complexiones pálidas y estilizadas, o sus recientes posados para Bad Hombre o The Hollywood Reporter.