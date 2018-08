La bonita sorpresa de Yana Olina a David Bustamante antes de su último concierto

Es más que probable que el cantante David Bustamante hiciera acto de presencia sobre el escenario de su concierto de ayer miércoles en Xátiva (Valencia) con una sonrisa más amplia de la que ya es de por sí habitual en él, ya que su buena amiga Yana Olina, la bailarina rusa junto a la que ganó la primera edición del concurso 'Bailando con las estrellas', no dudó en darle una grata sorpresa apareciendo sin previo aviso en su camerino pocas horas antes del inicio de espectáculo.

Así lo han desvelado los dos artistas, sobre los que se ha venido especulando con la posibilidad de que exista un ilusionante romance entre ellos, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde el intérprete ha compartido primero una imagen que les retrata sonrientes ante el inesperado encuentro y junto a los también bailarines David Morante e Inés Ferrero.

"¡Hoy estás tres personitas me han dado un sorpresón y me han hecho el hombre más feliz del mundo!", ha escrito el cántabro con entusiasmo para describir sus sensaciones ante semejante regalo.Poco después del aclamado recital que el artista protagonizó en la ciudad levantina, la siempre extrovertida Yana -quien había pasado un par de semanas en su Rusia natal- no tardó en echar mano de la esfera virtual para deshacerse en halagos hacia su antiguo compañero televisivo por la profesionalidad y la energía que pone en cada uno de sus espectáculos en directo.

"Hoy por fin he asistido a uno de tus conciertos. Me he quedado cautivada... Cuánta fuerza, energía que transmites, la potencia de la voz y como lo controlas todo en un segundo. ¡Todo un espectáculo! El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces o aprendes a hacer. Muy orgullosa de ti", le ha dirigido en la misma red social al tiempo que generaba todo un debate entre sus seguidores sobre la verdadera naturaleza de su vínculo.