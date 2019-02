Yana Olina lo tiene claro: David Bustamante es su cantante preferido

La verdadera naturaleza de la relación entre el cantante David Bustamante y la bailarina Yana Olina, quienes concursaron juntos -y ganaron- en la primera edición de la versión española del programa 'Bailando con las estrellas', sigue siendo un misterio a día de hoy, pero lo que no es ningún secreto es que la guapa rusa sigue teniendo en muy alta estima, tanto en lo personal como en lo profesional, al artista cántabro con el que se la vinculó sentimentalmente.

Y es que, tras una larga temporada en la que no se les ha vuelto a ver juntos -lo que contrasta con esos meses en que parecían inseparables pese a que ambos aseguraban que solo eran amigos-, Yana ha recurrido a la sección Stories de su perfil de Instagram para republicar una de las respuestas que ha recibido de sus fans tras preguntarles sobre el "tipo de música" que más le gusta.

La guapa coreógrafa ha dejado patente su satisfacción ante el hecho de que la seguidora en cuestión, en lugar de escoger un género artístico concreto, haya elogiado directamente al vocalista por su "maravillosa voz""La de David Bustamante es para mí la mejor, encima con esa voz maravillosa que tiene. ¡Besitos!", reza el mensaje que ha compartido en la esfera virtual junto a la carátula de 'Héroes en tiempos de guerra', el nuevo disco de Bustamante que llegó al mercado hace escasas semanas.

Y para poner la guinda en el pastel, Yana ha añadido a la publicación el siguiente comentario: "Así es, lo mejor de lo mejor".Aunque fuentes cercanas al exmarido de Paula Echevarría afirmaban recientemente que ese romance nunca confirmado terminó definitivamente a finales del año pasado, Yana ha aparecido de forma esporádica en la esfera virtual para poner de manifiesto que su admiración por Bustamante no se ha visto en absoluto afectada por el contenido de tales elucubraciones. Sin ir más lejos, la artista acudió meses atrás a uno de los conciertos de que ha venido ofreciendo el vocalista por España y no dudó en darle la enhorabuena con un mensaje cariñoso a la par que halagador.

"Hoy por fin he asistido a uno de tus conciertos. Me he quedado cautivada... Cuánta fuerza, energía que transmites, la potencia de la voz y como lo controlas todo en un segundo. ¡Todo un espectáculo! El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces o aprendes a hacer. Muy orgullosa de ti", escribía Yana en otra publicación de Instagram.