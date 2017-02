Yotuel Romeo sorprende a Beatriz Luengo con un viaje a Venecia

635x357 Beatriz Luengo y Yotuel Romero en Venecia (c) Instagram. EFE

El guapo Yotuel Romero se ha superado a sí mismo con el regalo que le tenía preparado a su chica Beatriz Luengo de cara a este 14 de febrero: organizarle en secreto un viaje a Venecia para pasar entre góndolas y canales el día de los enamorados.

"Alguien me ha dado una sorpresa por San Valentín... Destino hacia algún lugar que todavía no sé... Ya os contaré", revelaba la intérprete a todos sus seguidores a través de Instagram junto a una imagen ya a bordo del avión, al que aparentemente subió con los ojos cerrados, y que finalmente la llevaría a Italia.Una vez allí, la feliz pareja no ha parado de compartir vídeos y fotografías de la ciudad"Amanecer en Venecia. Feliz día de San Valentín!!! Hay que celebrar el amor en sus diferentes formas: amor de pareja, amor de madre, amor de amistad...", escribió Beatriz este martes por la mañana.

"Quererte es mucho más que tener suerte", añadió junto a otro selfi que dejaba claro que los dos artistas atraviesan actualmente uno de sus mejores momentos tanto en el terreno profesional como en el personal. Hace ya unos meses Beatriz y Yotuel regresaron a España, país natal de ella, para que la intérprete participara en el concurso 'Tu cara me suene', gracias al cual ha vuelto a convertirse en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla recobrando la popularidad que en su momento le reportó la serie 'Un paso adelante'.

Por su parte, el cubano ha regresado a la escena musical junto a Orishas con el tema 'Sastre de tu amor' y una colaboración de la banda con Yomil y el Dany en 'Bembé'.