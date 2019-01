Yotuel Romero y Beatriz Luengo abandonan el hospital tras una de las semanas más duras de su vida

635x357 Beatriz Luengo y su hijo D'Angelo en la foto compartida por Yotuel Romero en (c) Instagram. EFE

Por el momento, ni Yotuel Romero ni su esposa Beatriz Luengo han querido revelar públicamente las causas del reciente ingreso hospitalario del cantante de Orishas, de lo que sin duda se desprende un difícil comienzo del año 2019, pero al menos la pareja se ha animado a comunicar ahora a sus respectivas legiones de seguidores de la esfera virtual que, una vez pasado lo peor, el intérprete ha recibido ya el alta y terminará de recuperarse en la intimidad de su hogar y rodeado de buena parte de sus seres queridos.

"Gracias a todas y todos los que con sus mensajes me mandaron sus bendiciones. Beatriz Luengo, mi todo, mi ángel, gracias por tu luz y por cuidarme tanto. Familia unida jamás será vencida. Ya pasamos el mal momento, mi gente", ha publicado el artista cubano en su perfil de Instagram junto a una imagen que retrata a Beatriz y a su hijo D'Angelo en la habitación del centro médico donde ha recibido tratamiento.

"Mi guerrero. Estoy orgullosa de ti. Gracias a todos por las bendiciones. Ya este bache está pasando. Un abrazo", ha añadido acto seguido la que fuera protagonista de 'Un paso adelante' en su propia cuenta de la plataforma, acompañando su mensaje de una fotografía en la que aparecen las manos entrelazadas de los dos enamorados.

Al margen de estos inoportunos momentos de adversidad, el matrimonio ha vuelto a dejar patente que cualquier contratiempo es más fácil de sobrellevar cuando uno cuenta con el apoyo incondicional de las personas más importantes de su vida, especialmente de esa alma gemela -en el caso de Yotuel, este prefiere referirse a Beatriz como su "ángel"- que siempre estará a su lado para reconfortarle y ayudarle a recobrar la normalidad.

"Entonces una luz me iluminó el camino. Su voz era tan dulce que parecía un ángel. Me dije: 'Negro, está la cosa difícil'. Y ella, con sus manos de seda, me dijo: 'Papi, recoge las maletas que regresamos a casa. Beatriz Luengo, mi ángel", ha apuntado el músico, quien conoció a su ahora esposa en el año 2003, cuando ambos trabajaban en la citada serie televisiva, en su texto al tiempo que sacaba a relucir su lado más poético y sentimental.