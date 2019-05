Zac Efron no ha sido capaz de mantener sus abdominales de "Los vigilantes de la playa"

Uno de los principales reclamos de la película "Los vigilantes de la playa" era el desfile de cuerpos, a cada cual más atractivo y musculoso, que tenía lugar ante las cámaras e indiscutiblemente los dos actores que conseguían destacar por encima del resto del reparto eran Dwayne Johnson y Zac Efron.

Aunque el gran público ya estaba más que acostumbrado a ver al primero de ellos presumiendo de bíceps en la gran pantalla, los abdominales de la antigua estrella Disney fueron un descubrimiento para muchos debido a que el joven había seguido un intenso entrenamiento de cara a ese papel que dio unos resultados evidentes pero no duraderos.

Eso es lo que él mismo se ha encargado de desvelar a su paso por el programa de su buena amiga Ellen DeGeneres cuando le presentaron su flamante figura de cera para el museo Madame Tussauds de Hollywood, que le representa posando sin camiseta y mostrando su cincelado torso.

Sin embargo, Efron ha querido aclarar que mantener esos músculos requería de una serie de sacrificios que, a largo plazo, resultaban insostenibles.

"Es un poco más grande que yo, es demasiado", confesó el intérprete en cuanto le mostraron su réplica.

"Chicos, no intentéis poneros así. De hecho, eso es irrealista para cualquier hombre, os lo digo yo. Para esa película me hinché y aumenté de talla, pero no quiero que nadie piense que ese es el aspecto que cualquiera debería tener. Sed vosotros mismos, con vuestra musculatura. No quiero contribuir a glamourizar esto", ha apuntado.