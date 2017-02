Zach Galifianakis juega al despiste con los nombres de sus hijos

El actor y humorista Zach Galifianakis no tiene intención alguna de confirmar los rumores que han venido circulando sobre el nombre de su segundo hijo, de quien se afirmó que podría llamarse Emmanuel cuando se confirmó su llegada al mundo el pasado noviembre, pero eso no significa que el intérprete no esté dispuesto a echar mano de su carácter bromista a la hora de pronunciarse públicamente sobre una cuestión tan personal.

" El pequeño se llama Jared Leno. Es un cruce entre [el oscarizado actor] Jared Leto y [el ya jubilado presentador] Jay Leno", aseguró en tono jocoso durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel, justo después de afirmar entre risas que su primogénito, del que nunca se llegó a filtrar su identidad, recibió hace tres años un nombre también ligado a la industria del entretenimiento.

"Teniendo en cuenta que vivimos en Los Ángeles, no nos apetecía darles nombres típicamente angelinos. Así que al mayor le llamamos Pink Berry", explicó con su tradicional toque irónico, mezclando los apelativos de la cantante Pink y la actriz Halle Berry.Haciendo gala ya de una actitud más seria, el también guionista y escritor confesó que está haciendo todo lo posible para evitar que sus dos retoños empiecen a familiarizarse con el entorno laboral de su famoso padre, ya que su objetivo es que se mantengan completamente al margen de la vida pública durante los años de su infancia.

"Mis hijos no saben nada de todo esto, no hablamos de lo que hago para ganarme la vida y la verdad es que tampoco lo hago con mi mujer. Pero a veces cuando voy conduciendo con mi hijo por la ciudad, te encuentras con un autobús en el que aparece mi cara en un cartel promocional, y yo no puedo evitar mirar a mi hijo por el espejo retrovisor para ver cómo reacciona ante eso", contó durante la entrevista.

Al margen del secretismo con el que aborda este asunto, lo cierto es que el artista disfruta de uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo junto a su mujer Quinn Lundberg, quien raramente acompaña a Zach en los actos promocionales de sus películas. Fiel a la discreción que caracteriza a ambos, la pareja optó por una sencilla ceremonia en una granja a las afueras de Vancouver para sellar su unión matrimonial hace ya cinco años.

Sin embargo, la única referencia que en su momento hizo Zach a tan inolvidable experiencia, al menos de cara al público, parece pertenecer también al ámbito de la ficción que tanto le gusta cultivar ante las cámaras."Queremos tener 10 hijos por lo menos", le espetaba hace unos meses al presentador Conan O'Brien ante la mirada atónita y escéptica de este.