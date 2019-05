Zachary Quinto se pronuncia sobre los beneficios de su decisión de dejar el alcohol

El actor Zachary Quinto se animó recientemente a revelar en las redes sociales que llevaba tres años inmerso en una nueva y gratificante etapa marcada, ante todo, por la ausencia total de alcohol: una experiencia en la que ahora ha querido profundizar algo más con el objetivo de que su historia y el satisfactorio desenlace que de ella se desprende sirva como fuente de inspiración para todos aquellos que sientan que ya ha llegado la hora de poner fin a su dependencia de la bebida.

"Me sentía muy orgulloso de ese logro y pensé que compartirlo con los demás podría servirles para dar un paso en la misma dirección. Me siento un privilegiado al disponer de una plataforma con la que hacer llegar mi mensaje a tanta gente. Necesitaba aprovechar la oportunidad y decir claramente que mi vida había cambiado por completo en esos tres años que habían pasado. No podría sentirme más agradecido y feliz por ello", ha explicado en una entrevista al programa "Today" de la cadena NBC.

Fue el pasado 24 de mayo cuando el protagonista de la última saga de "Star Trek" recurrió a su perfil de Instagram para dar a conocer todos aquellos beneficios tanto físicos como emocionales- que le había brindado tan valiente decisión, la cual tuvo que tomar de forma urgente y en cuanto se percató de que había perdido la "conexión con la gratitud".

"Llevo tres años sobrio. Cuando pienso en lo lejos que he llegado desde que iniciara el camino, lo mucho que he aprendido y lo mucho que me quiero ahora a mí mismo... De verdad que me cuesta asimilarlo. No soy ni mucho menos perfecto, diría más bien que soy perfectamente imperfecto. Todos los días trabajo para reconocer mi potencial y tratar de explotarlo al máximo, así como para valorar a los amigos de verdad, al apoyo que me prestan y, en general, a la abundancia de la vida", escribía emocionado.