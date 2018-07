Zara Tindall sufrió un segundo aborto antes de quedarse embarazada de su hija Lena

Aunque en las últimas semanas no ha dejado de protagonizar titulares a cuenta de la felicidad que le embarga -a ella y a su marido Mike Tindall- tras la llegada al mundo de la pequeña Lena el pasado mes de junio, la amazona Zara Tindall (37), nieta de Isabel II e hija de la princesa Ana, ha preferido pronunciarse ahora sobre los dramáticos momentos que ha venido viviendo desde noviembre de 2016, hasta el punto de revelar que, además del aborto espontáneo que experimentó a finales de ese año, posteriormente sufrió otro más antes de convertirse en madre por segunda vez.

"Es inevitable pasar por un período de tiempo en el que no hablas de ello, porque es demasiado duro de contar. Pero como ocurre con todo en la vida, el tiempo ayuda a mitigar el dolor", ha asegurado en una sorprendente entrevista al periódico The Times. "La verdad es que fue algo muy extraño y frustrante. Era como si la naturaleza nos estuviera diciendo: 'Esto no está bien'", ha añadido tras explicar que el segundo aborto, a diferencia del anterior, se produjo en las primeras semanas de gestación.

Afortunadamente para Zara y Mike, quien ya se expresó recientemente sobre la angustia derivada de perder a un hijo en la recta final de un embarazo, toda la familia se volcó con ellos y les brindó la ayuda y el apoyo "necesarios" para que jamás perdieran la esperanza ante la perspectiva de darle un hermanito o hermanita a su primogénita Mia, nacida en 2014.

"Pete [Phillips, su hermano mayor] ejerció de hermano mayor, como lo ha hecho siempre, y se mostró muy protector conmigo. Estaba muy preocupado por mí, al igual que Mike y toda la familia. Todo el mundo estuvo a nuestro lado en un momento en el que de verdad les necesitaba. Y ese respaldo y ese cariño resultan muy reconfortantes", ha aseverado en la misma entrevista.