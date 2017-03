Zayn Malik se escondió entre sábanas sucias para escapar de sus fans

El cantante Zayn Malik está más que acostumbrado a darse un involuntario baño de multitudes cada vez que pisa la calle en cualquier lugar del mundo, pero teniendo en cuenta que su reciente estancia en París se debía únicamente a los preparativos del que será su segundo trabajo discográfico y no tenía ningún compromiso promocional programado, resulta hasta cierto punto comprensible que recurriera a los métodos más surrealistas para sortear a la muchedumbre que se congregó en una ocasión a las afueras de su hotel y poder así dirigirse tranquilamente al estudio de grabación.

"Había cientos de fans esperándole fuera del hotel. No tuvo otro remedio que esconderse dentro de un carrito de la colada para poder abandonar el edificio y entrar en la furgoneta que le llevaría al estudio. Al final la estrategia le salió bien", reveló una fuente al diario The Sun.

El intérprete trató en todo momento de pasar desapercibido durante los escasos días que pasó en la capital francesa, con el objetivo de evitar cualquier distracción y centrarse así en el proceso creativo de su segundo disco, del que ya se conoce que contendrá colaboraciones con raperos tan afamados como 'PartyNextDoor' y que estará producido por el que fuera hace unos años el considerado 'rey Midas' de la industria musical: Timbaland.

Hace unos días, el propio Zayn revelaba en un encuentro virtual con sus seguidores que uno de los temas más destacados de su próximo álbum, precisamente el que comparte con el citado rapero, llevará por título 'Still Got Time' y verá la luz "muy pronto": "No seáis impacientes, os prometo que lo podréis disfrutar muy pronto", respondió en estos términos a la pregunta de una de sus admiradoras sobre la fecha de lanzamiento del sencillo.

Poco antes, el artista británico se sinceraba en una entrevista sobre sus años en One Direction y no dudaba en expresar su perplejidad ante la idea preconcebida que tenían algunos de sus fans sobre una supuesta personalidad "misteriosa" con la que él no se siente en absoluto identificado.

"La verdad es que no tengo ni idea de por qué pensaban eso de mí, pero no tiene mucho sentido. Me imagino que fue todo producto de una estrategia de marketing para resaltar ciertos rasgos que fueran distintivos de cada uno, y que apelaran de alguna forma a ciertos tipos de chicas. Siempre va a haber uno que sea el 'adorable', otro que sea el 'travieso'... Tampoco me importa mucho, así funcionan las cosas. Pero nunca me he considerado misterioso, quizá lo sea y no me haya dado cuenta", explicaba a la revista Vogue.