Zayn Malik nunca ha llevado a Gigi Hadid a su ciudad natal

Aunque a día de hoy forman una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento, lo cierto es que el cantante Zayn Malik reconoce que todavía no ha tenido oportunidad de enseñarle a su flamante novia, la modelo Gigi Hadid, las maravillas de su Bradford natal, en el norte de Inglaterra, una visita que no ha dejado de posponerse en los últimos meses debido al hecho de que la maniquí ya ha podido conocer a la familia del artista gracias a una serie de encuentros casuales en Londres.

"Todavía no la he llevado a Bradford, no hemos tenido tiempo, pero al menos puedo decir que ya ha visto a mi familia en varias ocasiones cuando hemos estado todos en Londres", aseguró el que fuera integrante de One Direction al Sunday Times.

Durante tan sincera entrevista, el intérprete también ha revelado que los dos enamorados no suelen dirigirse el uno al otro con sus respectivos nombres, sino de que la estrecha complicidad que les une han surgido un sinfín de apodos que, eso sí, solo emplean cuando se encuentran en su ámbito más íntimo.

"Yo la llamo Gee y ella me llama Zee. Tenemos muchos otros apodos para referirnos el uno al otro, pero la mayoría de ellos son demasiado privados como para contarlos aquí", bromeó en la misma conversación, antes de sacar a relucir su lado más entrañable compartiendo públicamente el último de los muchos gestos de romanticismo que ha tenido con la estrella de las pasarelas.

"Ella no tenía ni idea de que estaba planeando una visita sorpresa a París durante la Semana de la Moda. Entonces aparecí en la puerta de su habitación y llamé a la puerta para darle una alegría. Pero como habíamos estado hablando antes y mi número había cambiado al sistema europeo, al final no hubo sorpresa ninguna, ya sabía que estaba ahí y estuvo fingiendo todo el rato. De todas formas nos lo pasamos genial", explicó en la misma conversación.