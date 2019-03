Zendaya acredita a su madre como su gran icono de belleza

La actriz y cantante Zendaya ha dejado claro que no hay referente en su vida más importante que su propia madre, a quien no solo atribuye muchos de los principios que le han ayudado a consolidarse, con solo 22 años, como una de las artistas más versátiles y exitosas del momento, sino también su convicción de que la mejor forma de proyectar belleza reside en mantenerse fiel a una misma.

"Mis iconos de belleza son las mujeres de mi vida, sobre todo mi madre. Cuando era más pequeña mi madre se negaba a ponerse maquillaje y, creo que ella no era consciente de ello, pero eso me marcó profundamente. El hecho de querer mostrarse al natural me ha ayudado a apreciar mejor mi propia belleza", ha asegurado en conversación con Vanity Fair.

Sin embargo, la joven artista también ha querido poner a su abuela, quien sí es partidaria de utilizar cosméticos para realzar sus facciones, como ejemplo del criterio propio que han de tener siempre las mujeres a la hora de definir su estilo, el cual no debería depender en absoluto de los esquemas todavía imperantes en la cultura popular sino de una absoluta libertad de elección.

"De pequeña me encantaba el maquillaje, y como mi madre no lo utiliza, me iba a casa de mi abuela a experimentar con todos sus productos. Tenía de todo y a mi me encantaba probar diferentes combinaciones. Y esas dos visiones me han hecho darme cuenta de que, al margen de las decisiones que tomes al respecto, la belleza es una cuestión muy personal y diversa", ha añadido en la misma entrevista.