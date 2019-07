Zendaya se consagra como reclamo publicitario

La actriz Zendaya vive sin duda una de las etapas más prolíficas y satisfactorias de su todavía breve carrera profesional, como ha quedado patente no solo con el rotundo éxito que ya ha cosechado su nueva serie para HBO, "Euphoria", sino también con el hecho de que en solo unos días volverá a presentarse en la gran pantalla junto a su amigo Tom Holland en la esperada 'Spider-Man: Lejos de casa', la segunda entrega de la nueva saga sobre el hombre arácnido que llegó a la cartelera hace dos veranos.

Por si eso no fuera suficiente, la joven de 22 años se ha ido labrando en los últimos tiempos una gran reputación en lo que al terreno de la moda se refiere, convirtiéndose progresivamente en todo un referente para los jóvenes de su generación gracias a los originales estilismos que ha venido luciendo en la alfombra roja y, por supuesto, a la cobertura mediática de la que disfruta por parte de las revistas más significativas del sector.

Si hace unos meses era la firma Tommy Hilfiger la que apostaba por ella para que encabezara la campaña promocional de su nueva colección femenina, atribuyendo a la artista californiana la habilidad de representar mejor que nadie el ideal de mujer del siglo XXI, ahora ha sido la casa francesa Lancôme la que ha terminado de consagrar a Zendaya como reclamo publicitario e icono global al nombrarla embajadora de su nuevo perfume 'Idole' -'Ídolo' en francés-, el cual llegará a las tiendas el próximo 22 de agosto.

"Se podría decir que estoy creciendo en todos los sentidos, que me estoy acercando a la etapa adulta como tal", ha reconocido la propia actriz en conversación con la revista WWD al tiempo que celebraba el paso adelante que su colaboración con la prestigiosa marca supone para ella a la hora de internacionalizar su imagen y hacerla más sofisticada.

"Siempre he pensado que los aromas están directamente conectados a emociones y recuerdos, como me ocurre con la fragancia de mi abuela. Lo más importante es que aquellos olores que han marcado ciertas etapas de mi vida forman parte de mi propia esencia, son lugares familiares para mí, a los que me encanta volver cuando tengo ocasión", ha afirmado a continuación sobre el carácter intergeneracional de la nueva creación de Lancôme.