Zendaya habría sido profesora de no triunfar como actriz

Con tan solo 14 años, Zendaya se convirtió en uno de los nuevos ídolos del canal Disney gracias a la serie "Shake It Up" que protagonizaba junto a Bella Thorne y desde entonces no ha parado de actuar, afianzando su transición a papeles más maduros con los filmes 'Spider-Man: Homecoming' y 'The Greatest Showman' y, más recientemente, la producción de la HBO "Euphoria".

A día de hoy cuesta imaginar a la intérprete de 22 años como una joven anónima, pero ella tiene muy claro que de no haber logrado triunfar siguiendo su vocación artística a día de hoy estaría formándose como docente para dar salida a su otra gran pasión, el activismo político y social, trabajando con las nuevas generaciones.

"Mis padres son educadores, los dos, y han sido una gran influencia para mí. Los profesores son figuras clave en nuestra sociedad, a pesar de que sean también una de las profesiones peor pagadas. Dedican su tiempo a formar a los más jóvenes y a enseñarles todo acerca del mundo y de la vida en general. Si no formara parte de esta industria, probablemente habría seguido ese camino", ha revelado en una entrevista a la revista heat.

A diferencia de los progenitores de otras estrellas juveniles, los de Zendaya no la empujaron a probar suerte como actriz para cumplir a través de ella su propia vocación frustrada o buscar una segunda fuente de ingresos, pero tampoco se opusieron a que asistiera a audiciones desde muy pequeña.

"Lo único que les importaba a mis padres era asegurarse de que yo quería realmente dedicarme a esto. En cuanto les dije que no tenía ninguna duda, que esto era lo adecuado para mí, me aseguraron que creían en mí y que me apoyarían en todo momento, y eso es lo que han hecho desde entonces", ha asegurado ella.

"Soy muy afortunada de tener unos padres que me permitieran perseguir mis sueños. No te puedes ni imaginar cuántas veces a la semana conducían desde Oakland a Los Ángeles para llevarme a alguna audición, durante años. Es un viaje de seis horas y para dos profesores con unos salarios más bien bajos suponía mucho dinero. Eso era lo que estaban dispuestos a hacer para demostrarme que confiaban en mí".