Zoë Kravitz se siente "intimidada" por los preparativos de su boda

Ha pasado solo un mes desde que la actriz y modelo Zoë Kravitz llegara a la treintena y casi un año ya desde que oficializara su compromiso matrimonial con su prometido Karl Glusman, con el que previsiblemente pasará por el altar en algún momento de este año. En este sentido, y con la cautela que la caracteriza a la hora de revelar detalles de su vida privada, la intérprete se ha referido ahora a su futura condición de mujer casada para afirmar que los preparativos de la boda la tienen algo "intimidada".

"Estoy metida de lleno en el tema de la planificación, poco a poco pero con paso firme. La verdad es que es un poco intimidante, pero estoy muy entusiasmada. Pero por ahora estamos tratando de organizarlo todo, así que ¡deseadme suerte!", ha reconocido la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet en conversación con la revista InStyle, dejando patente que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que la esperada ceremonia pueda tener lugar.

Al igual que en los meses inmediatamente anteriores a ese punto de inflexión vital que, para ella, se desprende de cumplir 30 años, la guapa artista sigue irradiando la misma actitud positiva que entonces y, en consecuencia, se ha animado a ofrecer a la citada publicación algunos ejemplos del cambio de mentalidad que ha ido experimentando recientemente.

"Siento que he empezado un nuevo capítulo de mi vida. He cumplido 30 años, me voy a casar, estoy escribiendo mi propia serie, produciendo cosas... Y todo lo que hago lo hago a un nivel más profundo. Poco a poco me gustaría hacer menos cosas pero concentrarme más en aquello que llevo a cabo y hacerlo mejor", ha reflexionado la protagonista de 'Big Little Lies' en la misma entrevista para, justo a continuación, dirigir la atención hacia otros objetivos más ligados a su ámbito personal.

"Todo eso y, sobre todo, tratar de disfrutar la vida al máximo y dedicarle todo el tiempo posible a la gente que más quiero. Esos son mis propósitos para el futuro", ha sentenciado.