Zoe Saldaña no presta atención a su edad

En una industria obsesionada con la juventud y en la que la mayoría de las heroínas de acción apenas acaban de abandonar la adolescencia, cualquier otra actriz en la posición de Zoe Saldaña se pondría a temblar solo con pensar cómo podría afectar el paso del tiempo a su carrera.

Sin embargo, la protagonista de 'Guardianes de la galaxia' prefiere pensar en su edad -39 años- como en una mera cifra que no tiene por qué afectar a su belleza o a su trayectoria profesional.

"Trato de plantearme todo el tema de la edad como un número más y no como algo que deba definirme. Claro que he notado que mi cuerpo cambia con cada año que va pasando, pero en lugar de centrarme solo en lo que pueda haber perdido trato de pensar en lo que he ganado a lo largo de ese tiempo.Intento ser agradecida por todo lo que me ha dado este cuerpo", asegura la intérprete en una entrevista a People.

La filosofía de la estrella de Hollywood tampoco contempla preocuparse demasiado por su aspecto físico para lucir perfecta más allá de sus apariciones en la alfombra roja, especialmente desde que se convirtió en madre de tres hijos junto a su marido Marco Perego: los mellizos Bowie y Cy, de 2 años, y el pequeño Zen.

Gracias, o quizás por culpa de ellos, Zoe se ha visto obligada a reducir su rutina de belleza al mínimo, algo a lo que para su sorpresa no le costó demasiado acostumbrarse.

"Cuando tienes tres niños de menos de tres años, es todo cuestión de organizarte. Desde luego, ellos han conseguido convertirme en una experta a la hora de saltar de la cama y ceñirme a una rutina de básicos: crema con protección solar, un poco de corrector, colorete y pintalabios. ¡Puedo sobrevivir así días y días!", bromea.