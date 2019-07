Se acabó la paz entre Bella Thorne y su ex Tana Mongeau

En un principio, cuando anunciaron el final de su relación sentimental, Bella Thorne y Tana Mongeau insistieron en que siempre se querrían y, aunque la antigua estrella Disney no pudo evitar romper a llorar al enterarse de que su ex se había comprometido con el youtuber Jake Paul, también la felicitó poco después por su cumpleaños asegurándole que la apoyaría "en lo bueno y en lo malo".

Sin embargo, según se ha encargado de anunciar la actriz y cantante en su cuenta de Twitter, su amistad se ha acabado de una vez por todas ahora que Tana ha roto oficialmente "el código de chicas", sin ofrecer más detalles al respecto.

A la aludida no le ha hecho ninguna gracia que su ex haya elegido un foro tan público para airear sus trapos sucios y así se lo ha hecho saber a través del mensaje con que le ha respondido: "¿¿?? Imagínate cómo me siento cada vez que te te enfadas conmigo y te desahogas en Twitter, y luego le dices a todo el mundo lo mucho que te preocupas por mí... qué mi**da está pasando, B", ha escrito ella en otro tuit para tratar de que la celebridad se pusiera en su lugar.

Ese argumento no ha terminado de convencer a Bella, que no ha dudado en recordarle que su propio noviazgo nació a través de la esfera virtual y, supuestamente, solo para aumentar la popularidad de Tana en Twitter, además de insistir en que no le quedaba otra alternativa para ponerse en contacto con ella en vista de que en la actualidad no respondería a sus llamadas y mensajes. "¿Pero qué te propones, Bella?", le ha contestado Tana, afirmando que no comprende por qué se ha enfadado.

"He estado mandándote mensajes cada minuto desde que empezaste a tuitear y que hayas dicho algo tan horrible como que solo salí contigo para conseguir seguidores en Twitter me parece una locura. Si de verdad piensas algo así, entonces de verdad te he perdido".

A partir de ese punto ambas habrían decidido continuar la conversación en privado, pese a lo cual sus seguidores aún esperan una aclaración sobre lo ocurrido.