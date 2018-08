El accidente en que Shaila Dúrcal perdió parte de su dedo continúa siendo un misterio

La cantante Shaila Dúrcal ha regresado este fin de semana a los escenarios con sendos conciertos en Los Ángeles y San Diego después de anunciar el pasado 10 de agosto que había sufrido un accidente en el que había perdido parte del índice de la mano derecha.Lo que ocurrió exactamente continúa siendo un misterio que la guapa artista no parece dispuesta a resolver para satisfacer la curiosidad de sus seguidores.

En su primera entrevista tras recuperarse, concedida al programa 'Despierta América', Shaila explicaba que había sufrido una "amputación traumática" que le había hecho perder toda la uña, pero que por suerte conservaba el hueso y, por tanto, la movilidad del dedo, y contestaba con un escueto 'sí' cuando su interlocutor le preguntaba de una forma muy cruda si había tenido que recoger algún pedazo de su dedo del suelo.Ahora la estrella de la música ha vuelto a hablar de ese mismo tema con ¡HOLA! TV sin perder en ningún momento su simpatía habitual, aunque ha conseguido ceñirse en todo momento a comentarios vagos que no aclaraban exactamente qué pasó aquel día.

Lo que sí ha querido dejar claro es que este revés del destino puede ser interpretado de dos maneras: como una desgracia o como la oportunidad de aprender a valorar lo verdaderamente importante."Son cosas que uno de repente no saben por qué pasan, pero si pasan, es por algo. Quizá es para parar un momento y pensar. Quién sabe... Yo creo vas aprendiendo con estos momentos que cada uno vivimos en diferentes circunstancias, hay algunos que con enfermedades, o accidentes.

De la noche a la mañana cambia todo y qué bonito es poder sacar una experiencia de algo malo que pasó, o poder fijarte en algo que no te fijabas tanto antes. Pero no quita que sea un accidente que pasa así, en un segundo", ha asegurado.Pese a que las circunstancias no se hayan aclarado, Shaila sí ha revelado que en ese instante estaba acompañada de su marido y de dos buenos amigos que la apoyaron en todo momento. Quien tampoco se separó de su lado en los días posteriores fue su hermana Carmen Morales, que viajó rápidamente a México para ejercer de "mamá" y asegurarse de que la cantante guardaba el reposo necesario.

"El poder pasar tiempo juntas fue para nosotras muy importantes. Llevábamos mucho tiempo que no podíamos pasar tiempo de calidad, y fue un momento malo, pero pudimos charlas y dormir en la misma cama o ir a comer unos tacos. Y creo que eso es lo más bonito".