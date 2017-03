"Estoy acostumbrado a lidiar con el amor y con el odio": Álvaro Alvarado

El reconocido periodista panameño, Álvaro Alvarado, estuvo este miércoles en el segmento "Desayunando con" de Tu Mañana, donde dio detalles sobre su vida personal y profesional.

Alvarado admitió que se considera "polémico e irreverente", pero sólo en el periodismo, porque en su casa es "dócil" y que su esposa e hijos "hacen conmigo lo que les da la gana"; además, reveló que antes de conocer a su actual esposa estuvo casado por nueve meses pero que no funcionó.

"...luego encontré en esta mujer lo que me gustaba realmente, la paz, me entendió, hace 23 años nos conocimos, nos casamos hace 20 y allí está el producto de nuestro amor...no me gusta mezclar temas de mi familia con el trabajo, porque en el trabajo a veces son muy crueles con uno", expresó el comunicador social.

Con respecto a los mensajes que recibe diariamente de varias personas, bien sea para felicitarlo por su labor de denunciar lo que no está bien a través de la emisión matutina de Telemetro Reporta, como para insultarlo y ofenderlo; dijo que "estoy claro que hay sentimientos encontrados, gente que me quiere pero hay gente que me detesta, porque hay gente que tiene intereses, depende del gobierno de turno que esté, estoy acostumbrado a lidiar con el amor y con el odio".

Por otro lado, el periodista indicó que actualmente asiste a una comunidad de amigos, quienes comparten testimonios de los cambios que han dado en su vida gracias a su fe, refiriéndose a Jesucristo expresó que "qué bonito es sentirlo, pensarlo, pedirle, conversar con él un poquito".

Sobre su labor empresarial, anunció que dentro de unos 15 días estará inaugurando una nueva sucursal de su restaurante de comida criolla, Qlantro Express y que el mismo estará ubicado en la Ave. 12 de Octubre.