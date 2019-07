La actitud de diva de Lindsay Lohan empaña su nuevo proyecto televisivo

Tras la cancelación de su reality para MTV, Lindsay Lohan ha regresado a la pequeña pantalla con un nuevo proyecto que le ha llevado a poner rumbo a Australia, donde se encuentra grabando el concurso "The Masked Singer" en el que varios artistas de renombre compiten entre sí manteniendo su identidad en secreto bajo unos elaborados disfraces hasta el momento en que son eliminados o coronados ganadores.

La antigua estrella infantil forma parte del jurado encargado de valorar las actuaciones que los intérpretes enmascarados ofrecen cada semana y su actitud de diva ya habría conseguido alterar la dinámica de trabajo.

Según ha desvelado el cómico Dave "Hughesy" Hughes, que también forma parte de ese mismo panel de jueces junto a Danni Minogue y Jackie 'O' Henderson, la famosa pelirroja se ha quejado en varias ocasiones de lo incómodo que le resulta salir del plató cada vez que se le antoja un cigarrillo, aunque por el momento no ha llegado a saltarse las normas que prohíben fumar en el interior del recinto.

Por otra parte, su compañero también se llevó una pequeña decepción cuando se conocieron por primera vez en persona ante la frialdad y falta de interés que demostró al saludarle.

"Decidí presentarme con un sencillo ¡hola! y después añadir que yo también era parte del jurado, porque pensé que a lo mejor ella no tenía ni idea de quién era. Pero me contestó: 'Ya lo sé'. Sabía que estaba en el concurso, pero no lo dijo en un tono: 'Sí, ya lo sé, qué bien'. Fue muy escueta y seca", ha confesado Hughes en su programa de radio "Hughesy & Kate".

Lindsay también habría dejado a todo el equipo pasmado al presentarse en las reuniones informativas con una persona que se encarga de tomar notas en su lugar y desaparecer en sus pausas para fumar sin avisar de cuándo regresará."A mí me parece justo. ¿Por qué iba Lindsay Lohan a tener que molestarse en tomar sus propios apuntes?", ha bromeado Hughes en su defensa.