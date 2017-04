La actriz Busy Philipps temió ser asesinada en un Uber

La actriz Busy Philipps y su marido se llevaron el susto de sus vidas este domingo durante un viaje en Uber -un servicio de taxis privado- debido al comportamiento un tanto extraño del conductor y a la presencia de un inesperado tercer pasajero, que les hizo temer por su integridad física. Tras abandonar el vehículo a toda prisa en mitad del trayecto, la explosiva rubia -conocida por sus papeles en 'Dawson Crece' y 'Cougar Town'- quiso relatar la historia con todo lujo de detalles a sus seguidores de Instagram para celebrar con ellos que estuviera viva para contar lo ocurrido.

"Casi me asesinan en un Uber. Me acaba de suceder algo increíble. Intenté llamar a un Uber con mi marido, pero cuando entramos en el coche, el conductor resultó ser muy raro. Le dije a mi marido: 'Este tipo es raro. ¿Estás seguro de que no nos va a asesinar?'. Y de repente surge una voz desde detrás que nos dice: 'Les prometo que no les pasará nada'. Resulta que había otro tipo raro, con pinta de loco, en la parte trasera del Uber, que no se había hecho notar hasta entonces. Solo pude pensar: '¡Hoy no me van a matar!', así que salté fuera del coche y empecé a gritar. No intento ser alarmista, pero creo sinceramente que querían matarme. Esa fue mi impresión, y fue realmente aterrador", contó visiblemente alterada a todos sus fans a través de la sección 'Stories' de la red social.

El marido de la actriz corroboró su versión de los hechos en otro vídeo, afirmando que había sido "lo más raro" que le había sucedido nunca.

Finalmente la pareja optó por otro servicio de alquiler de coches para regresar a casa y decidió no informar a la policía del incidente, al considerar que "no es ilegal dar miedo".

Tanto la actriz como su esposo barajan distintas posibilidades -a cada cual más oscura- sobre la presencia del pasajero que consiguió aterrorizarles, a pesar de que el conductor les asegurara que se trataba de otro usuario de Uber que había solicitado un vehículo al mismo tiempo que ellos. "Prefiero mi teoría de que nos iban a matar esa noche", afirmó la artista.

Desde luego, no está siendo una buena semana para Busy Philipps. Tras esa perturbadora experiencia, la intérprete sufrió al día siguiente una lesión mientras trataba de tomar una fotografía de sus hijas, una coincidencia que le ha hecho empezar a pensar que la persigue la mala suerte."Dos minutos después de que hiciese esta foto, la rama de la que Cricket [su pequeña] se había colgado se rompió, me golpeó en la cara y casi me parte el labio (me va a salir un moratón y mi labio ya ha empezado a hincharse de una forma muy graciosa). ¿Qué me está pasando?", se lamentaba la artista.