Así es en la actualidad la vida de las gemelas Olsen

Desde que se retiraran de la industria interpretativa en 2012, Mary-Kate y Ashley Olsen han abrazado un perfil público mucho más discreto que el que definió su etapa como estrellas infantiles y juveniles mientras construían su imperio en el sector de la moda cimentado en gran parte sobre su exitosa línea 'The Row', que ahora presenta su primera colección para hombres. Al igual que en sus inicios en la serie 'Padres forzosos' -en la que se turnaban para dar vida al mismo personaje- y sus posteriores incursiones en el cine ya como dos actrices independientes pero que formaban un dúo de oro, las dos gemelas han hecho frente a sus posteriores aventuras profesionales siempre juntas.

Tal y como aseguran en una rara entrevista que acaban de conceder a la revista WSJ, su actual relación profesional se asemeja a "un matrimonio" en el que no faltan los altibajos "con sus momentos buenos y los malos". "Llevamos 32 años aprendiendo a comunicarnos", apunta Ashley.

"Lo hacemos todo juntas. Ya salimos del útero con esa dinámica establecida", añade su hermana.Pese a esas declaraciones, a lo largo de la conversación las dos artistas hacen hincapié en el hecho de que son dos entidades completamente diferenciadas y con filosofías muy distintas a la hora de trabajar.

De hecho, en un futuro podrían enfrentarse por primera vez a la perspectiva de residir en ciudades diferentes en vista de que a Ashley le gustaría dar una oportunidad a Los Ángeles y Mary-Kate se niega a abandonar Nueva York, la ciudad donde ha establecido su hogar junto a su marido Olivier Sarkozy. Esa pequeña confesión, sumada a un comentario de Mary-Kate revelando que su esposo siempre lleva traje y que se convirtió así en una de sus inspiraciones para crear una línea de ellos para su colección masculina, son casi los únicos momentos en que las diseñadoras acceden a abordar su vida personal en la entrevista.

"No sé si tiene algo que ver con la forma en que crecimos... pero sencillamente no nos gusta hablar de nosotros o de lo que estamos haciendo. No es nuestro estilo", apunta Ashley acerca de la vehemencia con que protegen su intimidad.