"Se ponen de acuerdo o no salen en el Carnaval 2019": Herrera sobre Carnaval Tableño

El alcalde de Las Tablas, Noé Iván Herrera, estuvo este viernes en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, donde aclaró diversos puntos de la polémica existente en torno a la aparición o no de tres reinas en el Carnaval de Las Tablas 2019.



Herrera aclaró y reiteró que el Acuerdo Municipal N° 14 del 20 de marzo del 2018, donde se determina que para el Carnaval del 2019, sólo dos reinas, una de Calle Abajo y una de Calle Arriba, saldrán al Parque Porras durante las importantes fiestas carnestolendas; es una Ley del distrito y por lo tanto no se puede incumplir.



"...está bien claro que para el 2019 no hay forma en que puedan salir tres organizaciones, porque el alcalde tiene que respetar el Acuerdo Municipal hecho por los concejales", indicó.



Ahora bien, ante la interrogante que surge por las diversas actividades organizadas en los últimos días por Calle Abajo Tableño y Punta Fogón Unido, el alcalde indicó que no hay inconveniente en que cada organización realice eventos; sin emnbargo, dejó claro que "ni Punta Fogón Unido ni Calle Abajo existen para el Municipio de Las Tablas...no podrán salir si sigue el conflicto...aunque hayan tres reinas no pueden salir las tres...o se ponen de acuerdo o no salen en el Carnaval 2019".



Cabe señalar que la reina de Calle Arriba de Las Tablas para el año que viene, es Marianelis Vargas González, conocida por el pueblo como "La muñeca tableña".